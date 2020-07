Toyota, Sony, Fujitsu. Dílnu na inovace zasáhla pandemie, japonský vývoz se propadl

Nálada v japonském průmyslu ve druhém čtvrtletí klesla na nejhorší úroveň od roku 2009. Koronavirová krize totiž negativně zapůsobila jak na export, tak turistiku - tedy pilíře tamní ekonomiky. Ukázal to průzkum Tankan, jehož výsledky tento měsíc zveřejnila japonská centrální banka.

Ekonomové podle agentury Kjódó očekávají, že se situace kolem japonského vývozu nakonec zlepší - a to hlavně díky postupnému otevírání ekonomik a uvolňování koronavirových opatření. Nebude to ale hned.

Podobně to vidí i ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Situace by se měla začít zlepšovat díky stimulačním opatřením centrálních bank a vlád Japonska i dalších zemí. V letošním roce se však Japonsko již pravděpodobně nedostane na loňské hodnoty exportu. Těch by mohlo být dosaženo ke konci příštího roku," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz.

Japonsko se potýkalo se stagnací už před vypuknutím pandemie. Cestovní ruch se po prudkém nárůstu počtu návštěvníků z Číny a Jižní Koreje v posledních letech propadl. Tokio ve snaze zabránit šíření nákazy zakázalo vstup lidem z více než 100 států.

Export se podle agentury Kjódó v prvním pololetí letošního roku propadl na 32,36 bilionu jenů (v přepočtu asi sedm bilionů korun). Konkrétně jen v klíčovém sektoru dopravních prostředků se vyvezlo o 30,9 procenta méně automobilů, export autodílů klesl o 29 procent. Japonsko je druhým největším vývozcem aut na světě.

Podle Křečka může snížení počtu exportovaného zboží ovlivňovat ceny japonských automobilů a dalších produktů v Česku, avšak nyní jsou hodnoty v normálu i díky vývoji kurzu měn, který hraje ve tvorbě cen významnou roli.

"V průběhu března došlo k výraznému oslabení koruny vůči jenu, což prodražovalo dovoz z Japonska do Česka. Od května však koruna začala vůči jenu posilovat a nyní se pohybuje na podobné úrovni jako před propuknutím pandemie," vypočítává Křeček.