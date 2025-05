Veletoč Německa: Berlínu už nevadí jádro. Zvýhodňovat soláry byl zločin, říká Vondra

Německo přestane blokovat francouzské snahy o to, aby jaderná energie mohla být v legislativě Evropské unie postavena na roveň obnovitelným zdrojům energie. Zprávu přináší deník The Financial Times. Podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) jde o skvělou zprávu i pro Českou republiku - umožní totiž snazší financování atomových elektráren.

Německo, které v loňském roce pokrylo více než 60 procent své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů, se dlouhodobě stavělo proti snaze Paříže označit atomovou energii za "zelenou". Francie získává přibližně 70 procent své elektřiny z celkem 56 atomových elektráren a trvá na označení jaderné energie za obnovitelný zdroj, což má kýženě usnadnit financování jaderných zdrojů. Související Pozor na zelenou energii, varuje Bartuška politiky. Blackout hrozí celé Evropě "Abychom zajistili naši energetickou suverenitu… vyzýváme k ukončení veškeré

diskriminace na evropské úrovni vůči nízkouhlíkovým energiím, ať už jaderným,

či obnovitelným," uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron 7. května během návštěvy německého kancléře Friedricha Merze v Paříži. Jak se ukazuje, tlak Paříže se vyplatil. Bude-li Berlín souhlasit, srovnají se podmínky pro financování "čistých" zdrojů energie, jako jsou soláry a větrníky, a jaderných elektráren. Jaderná energie doposud není v evropské legislativě považována za obnovitelný zdroj. A právě to komplikuje její financování a rozvoj v rámci některých dotačních a investičních programů. Naopak obnovitelné zdroje mají zajištěn přístup k dotačním programům, výhodnějším podmínkám pro investory a často i státní podpoře bez tak přísných regulačních požadavků, jako má jaderná energetika. Pokud Berlín nyní ustoupí, šlo by podle Guntrama Wolffa, vedoucího pracovníka think-tanku Bruegel, o "vítané sblížení, které usnadní téma energetiky v EU". "Z politického hlediska myslí Merz i na jaderný deštník," řekl expert pro Financial Times. Nový kancléř kritizoval staré kroky Obrat totiž přichází v době, kdy Německo zvažuje připojení se k francouzskému jadernému štítu coby odstrašujícímu prostředku proti případné budoucí ruské agresi. Nový německý kancléř Friedrich Merz (CDU) v minulosti kritizoval rozhodnutí Německa opustit jadernou energii a demontovat existující jaderní elektrárny. Poslední tři byly odstaveny v roce 2023. Po volbách se obnova klasických jaderných elektráren v programovém prohlášení neobjevila. Vláda však slíbila investovat do nových technologií, včetně malých modulárních reaktorů a jaderné fúze. Související Němci řeší možný návrat k jaderné energii. Nedává to smysl, namítá Drábová Německo bylo spolu s Rakouskem nejvíc protijaderným státem Evropské unie.

Silné ekologické hrnutí se zde od 70. let snažilo dosáhnout zákazu jádra. Německá strana Zelených vzešla právě z tohoto antijaderného hnutí. To nakonec akceptovaly i ostatní strany, včetně křesťanských demokratů. Pod vedením tehdejší kancléřky Angely Merkelové došlo v roce 2011 - po havárii v japonské elektrárně Fukušima - ke schválení postupného odchod od jádra. Naproti tomu jiné evropské státy, které dříve od jádra ustoupily, se k němu vrátily - šlo například o Belgii, Itálii a Švédsko. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS), spoluzakladatel Parlamentního

klubu pro jádro, obrat Německa ve vztahu k jádru vítá. "Je to vítaná zpráva, tlačím na to pět let. Klíčové je vyrovnat podmínky jaderných elektráren s větrníky a soláry. Není žádný důvod tyto nestabilní zdroje zvýhodňovat na úkor těch stabilních, jako je právě jádro. Zvýhodňovaní byl zločin a je nutné ho odstranit," uvedl Vondra pro Aktuálně.cz. Jak podotkl, doufá, že si "vše podrobně studuje" také místopředsedkyně Evropské komise pro čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci Teresa Riberaová. "Protože ta tomu zatím vší silou bránila. A stejně tak eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen. Doufám, že je k tomu teď dotlačí členské státy," řekl Vondra. Pro Česko jde o podle českého europoslance o velmi důležitý krok, zejména kvůli povolování a nastavování finančních modelů pro budoucí jaderné elektrárny. "Zatím ty modely, které musí Evropská komise schvalovat kvůli státní podpoře, zvýhodňují soláry a větrníky před jádrem. A to je třeba odstranit," řekl Vondra.