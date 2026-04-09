„To se mi vůbec nelíbí.“ Babiš vyzval Orlen a MOL ke zlevnění, prý nepochopitelně zdražovaly

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval ve čtvrtek společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během čtvrtka proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl ve videu na sociální síti X.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro dnešek ministerstvo stanovilo na 49,40 koruny za litr nafty a 43,05 koruny za litr benzinu. Cenový strop tak ve srovnání se středeční úrovní mírně klesl, stále je však nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.
„Hlavní hráči na trhu PKN Orlen a MOL v době, kdy burza šla o 15 procent dolů, nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. To se mi vůbec nelíbí,“ řekl Babiš. Připomněl, že vláda v minulém týdnu společnosti Orlen Unipetrol půjčila z nouzových rezerv státu 100 000 tun ropy. Žádá proto, aby se firmy chovaly férově.
„Doufám, že to byl omyl, a očekávám, že dnes ty ceny půjdou dramaticky dolů,“ dodal premiér.
Cenové stropy na pohonné hmoty začaly platit ve středu. Mnohé čerpací stanice v krajích ovšem ceny paliv po zavedení stropů nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny maximálním povoleným cenám. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.
Český průmysl se rozjíždí pomalu, meziročně zpomaluje a zaměstnanců ubývá
Průmyslová výroba v Česku třetí měsíc za sebou zpomalila meziroční růst. V únoru se zvýšila o 1,3 procenta po lednovém revidovaném nárůstu o 2,7 procenta. Únorový výsledek podpořil kovozpracující či automobilový průmysl. Proti lednu se průmyslová produkce zvýšila také o 1,3 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,6 procenta, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
Chytré hodinky pacientům zdarma. Nový šéf VZP totálně převrací systém úhrad
Žádné čekání na razítka a nekonečné papírování. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce urychlit vstup nových technologií do léčení. Některé pomůcky bude lidem proplácet i přesto, že ještě neprošly standardním řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jejich účinnost si chce VZP ověřovat sama, mezitím jim stanoví jen dočasnou úhradu. Začít chce s pomůckami pro pacienty se srdečním selháním.
ŽIVĚ Ukrajina a Rusko informují o mrtvých a raněných po nočních útocích
Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.
Hrnky a kalendář s nacistickou tematikou soud uznal za pouhý přestupek
Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková.
Jediný správný postup, jak vyndat klíště. Možná tyhle chyby děláte taky, varují odborníci
Zakousnuté klíště je pro mnoho lidí běžnou součástí pobytu v přírodě. Méně známé už ale je, že snaha „udusit“ ho olejem či mýdlem může riziko nákazy naopak zvýšit. Odborníci proto upozorňují, že správný postup je jiný – a zásadní roli hraje především rychlost a šetrnost při odstranění.