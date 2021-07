Miliardáři Tkáč a Křetínský utužují společný byznys. Investují do nového holdingu

Síť herních prodejen JRC, kterou vlastní investor Michal Šnobr, mění majitele. Šnobr ji prodává firmě Smarty Finance podnikatele Petra Syrůčka. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých stránkách.

Úřad prodej firmy posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dní. Na prodej upozornily dnešní Hospodářské noviny, kterým jej potvrdil i Michal Šnobr.

Prodej řetězce zdůvodnil následky pandemie, kvůli které musely být kamenné obchody s herním zařízením většinu roku zavřené. "Pokud má mít JRC budoucnost, potřebuje silnějšího a většího partnera jak v oblasti e-commerce, tak v kamenných obchodech. A takový partner se objevil sám, to rozhodování nebylo vůbec těžké. Samozřejmě jsme i my měli během pandemie prodej on-line, který se v té době násobně rozrostl. Ale během toho také pochopíte, že do dalšího rozvoje musíte investovat mnohem větší peníze," řekl HN Šnobr. Prodejní cenu ani jedna ze stran nezveřejnila.