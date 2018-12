Sen o tureckém superletišti klopýtá. Terminály jsou pod vodou, plný provoz se odkládá

Plný provoz na novém obřím istanbulském letišti bude zahájen až 3. března, informoval list Milliyet. Projekt za 271 miliard korun na konci října slavnostně otevřel turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ale plný provoz byl už podruhé odsunut. Dosud z nového areálu létá jen hrstka linek, napsala agentura Reuters.

Letiště má konkurovat Dubaji a úřady ho představují jako největší na světě. V první fázi by mělo ročně obsloužit 90 milionů cestujících, do deseti let by jich mělo být 200 milionů, uvedla agentura DPA.

Podobný neúspěch při spouštění megalomanského projektu není cizí ani Evropě. Již v roce 2011 mělo berlínské letiště Willyho Brandta (BER) nahradit dvě dosluhující letiště a odbavovat 28 milionů pasažérů ročně. Nejnovější odhady nyní zahájení provozu směřují až na rok 2020.

Částky, které musí země vydat na údržbu nefunkčního letiště jsou přitom obří. Z německého rozpočtu spolkne stavba měsíčně zhruba 17 milionů eur (435 milionů korun).

Erdogan turecké letiště otevřel 29. října, symbolicky v den 95. výročí vzniku Turecké republiky, ale plný provoz byl odložen nejprve na leden. S cenou 271 miliard korun se jedná o nejdražší projekt v historii Turecka.

ALERT Extreme rainfall caused flooding at New Istanbul Airport’s construction site https://t.co/DI7u6AFJUt — AIRLIVE (@airlivenet) December 19, 2018

Nové letiště Istanbul je od centra vzdálené 35 kilometrů. Do roku 2020 má navíc k letišti vést linka metra. Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka Istanbul nepotřebuje největší letiště na světě. "Vzhledem ke stavu turecké ekonomiky je tak trochu zázrak, že se první část nového letiště podařilo dokončit. Je však nutné upozornit na skutečnost, že právě projekty tohoto typu vedou Turecko do hospodářských problémů," řekl v listopadu Křeček.

Na sociálních sítích mezitím kolují nahrávky, jak do terminálu v Turecku zatéká při dešti voda, a nechybějí snímky zatopeného přilehlého parkoviště.