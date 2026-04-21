Tim Cook po 15 letech končí v roli šéfa Applu. Míří do čela představenstva

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. Společnost Apple to oznámila v noci na úterek s tím, že Cook se stane předsedou představenstva.
Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. Apple vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Apple Watch.
„Být generálním ředitelem společnosti Apple a dostat důvěru vést takovou mimořádnou společnost bylo největší poctou mého života,“ uvedl Cook. Ten nyní ve vedení představenstva bude pomáhat společnosti v jednáních s politickými představiteli zemí.
Změna ve vedení není zcela překvapivá, o Cookově očekávaném odchodu média informovala již v uplynulých měsících. Agentura DPA napsala, že Ternus je již nějakou dobu považován za Cookova nástupce.
Společnost Apple založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. Počítačová firma patří k nejhodnotnějším firmám na světě a s pobočkami ve více než 25 zemích světa má v současnosti zhruba 166 tisíc zaměstnanců. Loni v říjnu přesáhla tržní hodnota společnosti Apple poprvé čtyři biliony dolarů (85 bilionů korun). Firma se tak podle agentury Bloomberg stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila.
Armádu čeká dramatická expanze – o více než 10 tisíc mužů. Kde je vzít? Ministr obrany Jaromír Zůna odmítá úvahy o jakékoliv formě základní vojenské služby. „Já jsem konskripční armádu zažil. A to není levná věc ani to není řešení všeho,“ říká ministr obrany Jaromír Zůna. Připravuje ale obnovení vojenských kateder, ovšem na dobrovolné bázi.
Ranní mrazy mohou ve středu a čtvrtek zejména v Čechách poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Na síti X to v úterý uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V polohách kolem 400 až 500 metrů nad mořem mohou být ohrožené také meruňky nebo broskvoně, které v těchto výškách teprve kvetou a na mráz jsou z ovocných dřevin nejcitlivější.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Loňský americký útok na Írán vedl k naprostému zničení tamních jaderných areálů, vykopání zasypaných zásob uranu tak bude složité a časově náročné. Na své sociální síti Truth Social to v noci na úterý napsal prezident Spojených států Donald Trump. USA spolu s Izraelem letos na konci února znovu udeřily na Írán, což vedlo k válce na Blízkém východě, kterou nyní pozastavilo dočasné příměří.
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.