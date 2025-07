TikTok v USA skončí, pokud Čína neschválí jeho prodej, varuje ministr

Čínská sociální síť TikTok bude muset ve Spojených státech ukončit provoz, pokud Čína neschválí dohodu o jejím prodeji. Spojené státy také musí kontrolovat algoritmus, který zajišťuje fungování této platformy. Řekl to v rozhovoru s televizní stanicí CNBC americký ministr obchodu Howard Lutnick. Čínskou aplikaci pro krátká videa používá zhruba 170 milionů Američanů.

Minulý měsíc americký prezident Donald Trump opět prodloužil lhůtu, ve které musí současný čínský majitel, firma ByteDance, odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo ukončit činnost sítě v USA, a to do 90 dní, tedy do 17. září.

Americký Kongres přitom již loni v dubnu kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že se prodej neuskuteční do 19. ledna. Trump však v lednu lhůtu pro prodej prodloužil o 75 dnů a v dubnu pak přikročil k prodloužení o dalších 75 dnů. Trump několikrát uvedl, že si nepřeje, aby TikTok zmizel.

"Čína může mít malý podíl nebo ByteDance, současný vlastník, si může ponechat malý podíl. Ale v zásadě budou mít kontrolu Američané. Američané budou vlastnit technologii a Američané budou kontrolovat algoritmus," řekl Lutnick. Pokud Číňané tuto dohodu neschválí, pak TikTok v USA zanikne, dodal.

Letos na jaře se připravovala dohoda, která by oddělila americké operace TikToku do nové společností se sídlem v USA. Jejím většinovým vlastníkem a provozovatelem by byli američtí investoři. Jednání o dohodě však byla pozastavena poté, co Čína naznačila, že ji neschválí, protože Trump zavedl vysoká cla na čínské zboží, napsala agentura Reuters.