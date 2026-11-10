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Ekonomika

TikTok čelí tlaku ve Španělsku. Nadace odhalila přes tisíc videí se zneužíváním dětí

ČTK
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Španělská vláda požaduje, aby platforma pro sdílení krátkých videí TikTok pozastavila provoz v zemi, dokud neodstraní materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom agentura Reuters. Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance.

TikTok
Nadace také tvrdí, že doporučovací algoritmus TikToku vysílání nezletilých sám nabízel dalším uživatelům a posílal upozornění na jejich začátek.Foto: Reuters
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Madrid reagoval na zprávu nadace Maldita.es, která zdokumentovala 1182 explicitních příspěvků, jež měly na platformě miliony zhlédnutí.

Ministryně pro mládež Sira Regová, jejíž ministerstvo nemůže samo o sobě platformu ve Španělsku zakázat, vyzvala státní zastupitelství a úřad pro ochranu osobních údajů k podniknutí potřebných kroků. Společnost TikTok na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.

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Maldita.es v investigativním materiálu zveřejněném v pondělí uvádí, že za 35 dnů sběru a analýzy dat našla přes 200 profilů, které zveřejnily více než tisíc videí a obrázků zachycujících sexuální zneužívání dětí. Podle nadace tyto příspěvky dohromady získaly 48 milionů zhlédnutí. Data byla shromažďována od 11. září do 15. října.

Přestože TikTok má podle svých zásad účty šířící takový obsah trvale blokovat, 136 z 231 analyzovaných účtů, tedy 59 procent, bylo k 15. říjnu stále aktivních. Nejstarší nalezené video zůstává na platformě od června a má téměř 10 tisíc zhlédnutí. Maldita.es uvedla, že TikToku nahlásila vzorek 50 videí jako nelegální obsah, ale platforma odstranila jen desetinu z nich.

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Řada profilů podle nadace fungovala jako katalog, který lákal kupce na další materiál. Prodejci ho nabízeli prostřednictvím aplikací Telegram a Zangi, případně WhatsApp, kam odkazovali v biografii profilu nebo v příspěvcích. Podle Maldity k samotným transakcím docházelo právě tam, a to prodejem balíčků videí nebo placeným přístupem do soukromých skupin.

Nadace také uvedla, že doporučovací algoritmus TikToku byl jedním z hlavních zdrojů, přes něž se k takovému obsahu dostala.

V další investigativní reportáži zveřejněné v úterý Maldita.es uvádí, že zaznamenala 78 živých vysílání na TikToku, která uskutečnili nezletilí ve 13 zemích. Většina z nich, celkem 51, pocházela ze Španělska. Vysílání zveřejnilo 73 různých účtů. Podle zásad samotné platformy přitom uživatelé mladší 18 let živě vysílat nesmějí.

Pod vysíláními se podle nadace objevilo více než 1900 sexuálně explicitních komentářů nebo komentářů týkajících se obchodování s materiálem zobrazujícím sexuální zneužívání dětí. Údaj vychází z rozboru 50 vysílání z šesti říjnových dnů, v nichž novináři zaznamenali přes 20.600 komentářů.

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Diváci podle nadace vyzývali dívky, z nichž některým bylo teprve deset let, k sexualizovaným úkonům výměnou za virtuální dárky. Ty uživatelé kupují za skutečné peníze a TikTok si z nich ponechává podíl.

Nadace také tvrdí, že doporučovací algoritmus TikToku vysílání nezletilých sám nabízel dalším uživatelům a posílal upozornění na jejich začátek.

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