TikTok čelí tlaku ve Španělsku. Nadace odhalila přes tisíc videí se zneužíváním dětí

Španělská vláda požaduje, aby platforma pro sdílení krátkých videí TikTok pozastavila provoz v zemi, dokud neodstraní materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom agentura Reuters. Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance.
Madrid reagoval na zprávu nadace Maldita.es, která zdokumentovala 1182 explicitních příspěvků, jež měly na platformě miliony zhlédnutí.
Ministryně pro mládež Sira Regová, jejíž ministerstvo nemůže samo o sobě platformu ve Španělsku zakázat, vyzvala státní zastupitelství a úřad pro ochranu osobních údajů k podniknutí potřebných kroků. Společnost TikTok na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.
Maldita.es v investigativním materiálu zveřejněném v pondělí uvádí, že za 35 dnů sběru a analýzy dat našla přes 200 profilů, které zveřejnily více než tisíc videí a obrázků zachycujících sexuální zneužívání dětí. Podle nadace tyto příspěvky dohromady získaly 48 milionů zhlédnutí. Data byla shromažďována od 11. září do 15. října.
Přestože TikTok má podle svých zásad účty šířící takový obsah trvale blokovat, 136 z 231 analyzovaných účtů, tedy 59 procent, bylo k 15. říjnu stále aktivních. Nejstarší nalezené video zůstává na platformě od června a má téměř 10 tisíc zhlédnutí. Maldita.es uvedla, že TikToku nahlásila vzorek 50 videí jako nelegální obsah, ale platforma odstranila jen desetinu z nich.
Řada profilů podle nadace fungovala jako katalog, který lákal kupce na další materiál. Prodejci ho nabízeli prostřednictvím aplikací Telegram a Zangi, případně WhatsApp, kam odkazovali v biografii profilu nebo v příspěvcích. Podle Maldity k samotným transakcím docházelo právě tam, a to prodejem balíčků videí nebo placeným přístupem do soukromých skupin.
Nadace také uvedla, že doporučovací algoritmus TikToku byl jedním z hlavních zdrojů, přes něž se k takovému obsahu dostala.
V další investigativní reportáži zveřejněné v úterý Maldita.es uvádí, že zaznamenala 78 živých vysílání na TikToku, která uskutečnili nezletilí ve 13 zemích. Většina z nich, celkem 51, pocházela ze Španělska. Vysílání zveřejnilo 73 různých účtů. Podle zásad samotné platformy přitom uživatelé mladší 18 let živě vysílat nesmějí.
Pod vysíláními se podle nadace objevilo více než 1900 sexuálně explicitních komentářů nebo komentářů týkajících se obchodování s materiálem zobrazujícím sexuální zneužívání dětí. Údaj vychází z rozboru 50 vysílání z šesti říjnových dnů, v nichž novináři zaznamenali přes 20.600 komentářů.
Diváci podle nadace vyzývali dívky, z nichž některým bylo teprve deset let, k sexualizovaným úkonům výměnou za virtuální dárky. Ty uživatelé kupují za skutečné peníze a TikTok si z nich ponechává podíl.
Nadace také tvrdí, že doporučovací algoritmus TikToku vysílání nezletilých sám nabízel dalším uživatelům a posílal upozornění na jejich začátek.
Mohlo by vás také zajímat: Jak je možné, že se Rakušan v „šokujícím“ průzkumu přibližuje k Babišovi. A přijde na Letnou půl milionu lidí?
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Za román oceněný Goncourtovou cenou dostal Daúd v Alžírsku pět let vězení
Soud v alžírském Vahránu v úterý v nepřítomnosti odsoudil francouzsko-alžírského spisovatele Kámela Daúda k pěti letům vězení v kauze týkající se jeho románu Houris, za který v roce 2024 obdržel prestižní francouzskou literární Goncourtovu cenu.
ŽIVĚ Rubio jednání o ukončení války na Ukrajině označil za velmi produktivní
Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za velmi produktivní úterní rozhovory o ukončení války na Ukrajině. Ještě podle něj ale zbývá hodně práce. Cílem je prý rozhovory mezi USA, Ukrajinou a Ruskem nakonec rozšířit také o Evropu, řekl podle agentury Reuters.
Soud zneplatnil volby ve Slavětíně. S lístky lidé dostávali i letáky jedné strany
Hlasování ve volbách ve Slavětíně na Lounsku prohlásil ústecký krajský soud za neplatné. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. S hlasovacími lístky se v městysu, kde je 517 voličů na seznamu, roznášely propagační materiály jedné z kandidujících stran.
V Británii zatkli amerického vojáka. Čelí podezření ze špionáže, případ souvisí s Ruskem
Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc se týká Ruska, uvedla v úterý večer britská policie s tím, že spolupracuje s americkými úřady včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Ředitel FBI Kash Patel podle britského prohlášení uvedl, že zatčení se týká obvinění ze špionáže.
Babiš v „pikošce" spojil Vrbětice a Vondru. „Neberte si ho do pusy,“ zuřil Kupka
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném nedělním vystoupení zmínil mimo jiné výbuch muničáku ve Vrběticích v roce 2014. Za ten mohou podle českých tajných služeb agenti ruské GRU. Předseda vlády ale v souvislosti s Vrběticemi zmínil někoho jiného – europoslance Alexandra Vondru (ODS). To vyvolalo ostrou reakci v ODS. Šéf strany Martin Kupka vzkázal Babišovi, aby si nebral Vondru „do pusy“.