Těžba v hnědouhelném lomu Bílina by mohla skončit do roku 2030, nikoliv v roce 2035, do kterého získal povolení těžby. Skončit s těžbou uhlí do roku 2030 je strategií skupiny ČEZ, Bílina by ale zůstala v provozu až do roku 2035, pokud by nastala nečekaná situace, řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Zástupci polostátní firmy na pondělní valné hromadě společnosti dále uvedli, že budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích. Ještě před 20 lety elektřina z uhlí tvořila hlavní část zisku firmy, v současnosti nejvíce elektřiny ČEZ vyrábí jaderné elektrárny. Související Green Deal se smrskl na zákaz aut. Kampaň v Česku je vychýlená, shodují se analytici "Předpokládáme, že těžba uhlí skončí do roku 2030 - a tím i těžba v Bílině. Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace na energetických trzích. Zažili jsme to před dvěma roky, kdy začala energetická krize vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. V takový moment se vše mění. Zatím se k zastavění těžby v Bílině do roku 2030 nezavazujeme žádným silným příslibem, ale samozřejmě náš předpoklad je, že do roku 2030 končí využívání hnědého uhlí v České republice," uvedl Kříž. Podle mluvčího je třeba mít rezervy, kdyby se stalo cokoliv neočekávaného. Kdyby teplárny nestihly změnit svoji výrobní bázi a v některých městech by teplárny potřebovaly uhlí, těžba v Bílině by zůstala i po roce 2030, řekl. Povolení k těžbě v lomu mají Severočeské doly ze skupiny ČEZ od báňského úřadu do roku 2035. Proti prodloužení těžby dlouhodobě protestuje řada ekologických organizací. Greenpeace ČR a Hnutí Duha v tiskové zprávě napsaly, že společnost ČEZ v elektrárně Ledvice odebírající velkou část uhlí z Bíliny vzdala plán na instalaci látkového filtru a testuje jiné možnosti jak srazit emise rtuti pod emisní limit. "Pokud se jí to nepodaří, bude žádat o prodloužení výjimky u této elektrárny takzvaně 'na dožití', tedy do ukončení provozu. To by ovšem znamenalo, že nejnovější uhelný elektrárenský blok v Česku, který odebírá velkou část uhlí z Bíliny, by zavřel nejpozději do roku 2029, protože výjimky lze získat jen na osm let od jejich zavedení v roce 2021," uvedly organizace. Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, podotkl, že stále je třeba dořešit i překračování hygienických hlukových limitů, ke kterému podle něj v lomu stále dochází. "Horší zprávou také je, že ČEZ plánuje nahradit uhlí ve velkém zemním plynem, tedy jedno fosilní palivo druhým," dodal.