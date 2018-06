Textilka Veba Broumov chce úpadek řešit reorganizací. Investor Moťka má pro firmu 150 milionů

Jedna z největších textilek v Česku Veba měla ke konci dubna 716 věřitelů, kterým dlužila 802 milionů korun. V podniku pracuje asi 900 lidí.

Hradec Králové - Společnost Veba Broumov, která od začátku května čelí insolvenčnímu řízení, hodlá svůj úpadek řešit reorganizací při zachování výroby. Do firmy, která patří k největším českým textilkám, by měl v rámci reorganizace vstoupit jako investor Otakar Moťka.

Reorganizační plán Veba předložila Krajskému soudu v Hradci Králové. Reorganizaci musejí schválit věřitelé a potvrdit soud. Veba měla ke konci dubna 716 věřitelů, kterým dlužila 802 milionů korun. V podniku pracuje asi 900 lidí.

Do insolvenčního řízení Vebu poslala 4. května banka Raiffeisenbank, u níž má podnik nesplacené úvěry za zhruba čtvrt miliardy korun. Bezprostředně po kroku Raiffeisenbank vedení Veby oznámilo, že do společnosti kapitálově vstoupí jako investor podnikatel Otakar Moťka.

Podniku by měl poskytnout finanční injekci ve stovkách milionů. Moťka v minulosti restrukturalizoval například Sklárny Kavalier nebo strojírny Kovopol v Polici nad Metují.

Reorganizace by měla zachovat pracovní místa i výrobu. Věřitelům by podle tvrzení Veby měla reorganizace přinést vyšší návratnost pohledávek, než kdyby byl na Vebu prohlášen konkurz a její majetek rozprodán.

Takzvaní zajištění věřitelé, kteří drží pohledávky v souhrnu za 618 milionů korun, by měli při reorganizaci dostat zpět téměř polovinu hodnoty pohledávek. Nezajištění věřitelé by měli získat zpět desetinu.

"Věřím, že se nám ve spolupráci s poradci podařilo připravit z dlouhodobého pohledu robustní a pro všechny věřitele, zaměstnance, naši společnost i celé Broumovsko nejvýhodnější možné řešení," uvedl v tiskové zprávě finanční ředitel Veby Miloslav Geisler.

V předloženém reorganizačním plánu podle Geislera hraje hlavní roli výroba stěžejního produktu firmy, jímž je takzvaný africký brokát pro africké trhy. Nově se chce Veba také zaměřit na vývoj a výrobu technického textilu využívaného v průmyslu.

"Soustředit se budeme ale také na bytový textil, který zde má dlouholetou tradici," uvedl Geisler. Veba předpokládá, že předložený plán by měl být schválen a v podstatných částech splněn ještě v tomto roce.

Moťka by měl při reorganizaci Vebě poskytnout prostřednictvím svých dvou společností úvěrové financování do výše až 50 milionů korun a dále by měl Vebě pomoci profinancovat výrobu až do výše 150 milionů korun. Za insolvenčního správce Veba navrhla Josefa Cupku, který v minulosti řídil například konkurz na loterijní společnost Sazka.

Veba soudu sdělila, že pro reorganizační plán se před podáním návrhu na reorganizaci vyslovila většina zajištěných i nezajištěných věřitelů, počítáno podle výše jejích pohledávek.

Raiffeisenbank, která je největším věřitelem, však mezi věřiteli schvalujícími reorganizaci uvedena není. Veba předpokládá, že schůze věřitelů by o schválení reorganizace mohla jednat letos na podzim.

Dalšími významnými věřiteli po Raiffeisenbank jsou ČSOB s pohledávkou 128 milionů korun, Komerční banka s pohledávkou 113 milionů korun a Citibank s pohledávkou 48 milionů korun. Zajištěné pohledávky má sedm věřitelů, především jde o banky.

Zbylých více než 700 věřitelů má pohledávky nezajištěné, jejich celková výše je 184 milionů korun. Veba uvedla, že nezajištění věřitelé by v případě konkurzu nedostali zpět žádné peníze. Znalec hodnotu likvidních aktiv Veby vyčíslil na 330 milionů korun.

Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit splátky úvěrů.

Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 kvůli krizi v Africe propadl na 812 milionů. Za léta 2015 a 2016 Veba utrpěla souhrnnou ztrátu téměř 300 milionů. Loni tržby zvýšila na 894 milionů a vykázala ztrátu 144 milionů. Hlavními akcionáři Veby jsou prostřednictvím společnosti Incot nejvyšší manažeři podniku.