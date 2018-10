Test šlehaček ve spreji. Některé jsou jen z vody a tuku, ukazuje porovnání

Spotřebitelský časopis dTest porovnal 25 výrobků na trhu a zjistil velké rozdíly jak v ceně, tak ve složení.

Praha - Voda s tukem - i to může být v českých obchodech k dostání jako šlehačka ve spreji. Aktuální výsledky spotřebitelského časopisu dTest ukázaly, že šlehačka nemusí být vždy vyrobena ze smetany, dokonce ani z mléka. V Česku totiž podle dTestu neexistuje žádné závazné pravidlo pro to, co se smí jako šlehačka prodávat.

Časopis porovnal celkem 25 výrobků na českém trhu. "Ačkoli se sprejové šlehačky svou kvalitou velice liší, na první pohled mezi nimi není žádný rozdíl. A spoléhat se nelze ani na to, že vyšší ceně bude odpovídat vyšší kvalita," říká šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.

Kvalitnější šlehačky tvoří v základu smetana s cukrem - podobně jako u těch domácích - pouze se neobejdou bez některých přidaných látek. Střední cestou jsou pak výrobky postavené na odstředěném mléce. Mléčný podíl se u zkoumaných šlehaček pohyboval mezi 57 a 68 procenty. "V porovnání se smetanovými jsou sladší - obsahují víc cukru, tučnost v nich zajišťuje stejně jako u vodových palmojádrový tuk a jsou přibarvené karoteny. Je do nich také zapotřebí víc aditiv než do smetanových," ukazují výsledky porovnání.

Základ u některých výrobků ale tvoří pouze voda a palmojádrový tuk, potvrzuje test. Právě mezi takové "vodové" šlehačky se podle zjištění dTestu zařadil výrobek Kapucín Šlehačka, jehož cena byla mezi srovnávanými výrobky třetí nejvyšší. "Nejenže v ní nenajdete žádnou smetanu, v jejím složení nenarazíte ani na mléko. Potřebnou tučnost zde zajišťuje palmový tuk, který je navíc ztužený, což je v případě tohoto přirozeně tuhého tuku obtížně pochopitelné," dodává Hoffmannová.

Podobně na tom se složením byly také spreje coop/Ranko Šlehačka s rostlinným tukem, Chanty Party, Lina nebo Globus/korrekt Sprejová šlehačka rostlinná, které se ale řadí mezi ty levnější.

V porovnání naopak obstála šlehačka Debic Dairy Cream without Sugar, která byla podle časopisu sice nejdražší, zato s nejčistším složením. "Vedle takřka 100procentního obsahu smetany v ní najdeme už jen přídatné látky k udržení konzistence. Jako jediná se také obešla bez přidaného cukru," uvádí zpráva dTestu.

Při výběru sprejové šlehačky, která se má co nejvíce přiblížit té domácí, by zákazníci měli tradičně věnovat pozornost etiketám. "Pokud se vám nechce číst celou etiketu, zaměřte se na první položku ve složení. Jestliže je jí voda, uvažujete o koupi výrobku, který nemá se skutečnou šlehačkou téměř nic společného. Pokud je na prvním místě mléko, zvažte, jestli je skutečně o tolik levnější než výrobek, který má na prvním místě smetanu," vysvětluje Hoffmannová. V případě sladkých šlehaček pak doporučuje preferovat ty s cukrem před glukózo-fruktózovým sirupem.