Tesle v EU loni klesl prodej o 38 procent, čínský rival BYD prodej ztrojnásobil

Americké automobilce Tesla miliardáře Elona Muska loni v Evropě výrazně klesl odbyt. V zemích Evropské unie registrace nových vozů Tesla klesly o 38 procent na 150 504 vozů, ukázaly v úterý údaje Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Velmi se naopak dařilo konkurenčnímu čínskému výrobci BYD, který loni v EU zvýšil počet registrací svých elektromobilů o 228 procent na 128 827 vozů.
Zájem o tesly v loňském roce klesl přesto, že podíl elektromobilů na trhu roste, stejně jako jejich odbyt v absolutních číslech. V prosinci se v EU poprvé prodalo více plně elektrických vozidel než aut na benzin.
Při započtení britského trhu a členů Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), mezi něž patří i Norsko, je propad Tesly o něco mírnější. Prodej nových tesel klesl o 27 procent. Růst prodeje vozů BYD však byl na těchto trzích ještě výraznější. Nové registrace této čínské značce stouply o 269 procent.
Právě v Norsku Tesla jen za loňský říjen meziročně téměř ztrojnásobila prodej na 6215 vozů. S dvouměsíčním předstihem tak překonala svůj tamní roční prodejní rekord. Ještě na začátku roku 2025 se přitom značka v této severské zemi, kde je dlouhodobě nejpopulárnější, potýkala s problémy. V únoru jí prodej klesl meziročně o 48 procent, po uvedení nových modelů se ale firmě podařilo trend zvrátit.
Tesla se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které razantně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují úsilí proniknout na evropský trh. Společnost BYD v posledních dvou letech otevřela showroomy po celé Evropě a uvedla na trh automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.
Britský ekonomický deník Financial Times loni poznamenal, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky uškodily také Muskovy provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
ŽIVĚPrezident zveřejnil Macinkovy "výhrůžné" esemesky, opozice žádá ministrovo odvolání
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Pavel to oznámil v úterý.
„Spálím mosty, vejde to do učebnic politologie.“ Co napsal Macinka prezidentovi?
Prezident Petr Pavel zveřejnil znění SMS zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) jeho poradci Petru Kolářovi. Podle jeho slov jde o bezprecedentní vydírání. Záměr měl navíc podpořit premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Deník Aktuálně.cz přináší přepis zpráv mezi oběma muži, jejichž printscreeny má redakce k dispozici.
Studie odhalila stovky obětí sexuálního násilí u německých skautských organizací
Stovky dětí a mladistvých se staly oběťmi sexuálního zneužívání v rámci křesťanských skautských organizací v Německu. Vyplývá to ze studie dvou výzkumných ústavů, která uvádí, že mezi lety 1973 až 2024 identifikovala 344 obětí sexuálního násilí a 161 podezřelých pachatelů. Informuje o tom agentura DPA.
Videa ukazují, jak USA válcuje sněhová kalamita. Vyžádala si i svou daň
Nejméně 22 mrtvých si vyžádala sněhová bouře ve Spojených státech. Aerolinky musely za poslední dny zrušit desítky tisíc letů. Téměř polovina z amerických států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku.
39 znásilnění, zprávy o sexuální otrokyni. Fotbalový top agent čelí vážným obviněním
Civilní žaloba v USA líčí šokující příběh ženy, která měla být roky držena v područí vlivného fotbalového agenta Jonathana Barnetta. Ten zastupoval i velšskou hvězdu Garetha Balea.