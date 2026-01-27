Přeskočit na obsah
Ekonomika

Tesle v EU loni klesl prodej o 38 procent, čínský rival BYD prodej ztrojnásobil

ČTK

Americké automobilce Tesla miliardáře Elona Muska loni v Evropě výrazně klesl odbyt. V zemích Evropské unie registrace nových vozů Tesla klesly o 38 procent na 150 504 vozů, ukázaly v úterý údaje Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Velmi se naopak dařilo konkurenčnímu čínskému výrobci BYD, který loni v EU zvýšil počet registrací svých elektromobilů o 228 procent na 128 827 vozů.

Tesla Model Y
Tesla Model YFoto: Aktuálně.cz
Zájem o tesly v loňském roce klesl přesto, že podíl elektromobilů na trhu roste, stejně jako jejich odbyt v absolutních číslech. V prosinci se v EU poprvé prodalo více plně elektrických vozidel než aut na benzin.

Při započtení britského trhu a členů Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), mezi něž patří i Norsko, je propad Tesly o něco mírnější. Prodej nových tesel klesl o 27 procent. Růst prodeje vozů BYD však byl na těchto trzích ještě výraznější. Nové registrace této čínské značce stouply o 269 procent.

Právě v Norsku Tesla jen za loňský říjen meziročně téměř ztrojnásobila prodej na 6215 vozů. S dvouměsíčním předstihem tak překonala svůj tamní roční prodejní rekord. Ještě na začátku roku 2025 se přitom značka v této severské zemi, kde je dlouhodobě nejpopulárnější, potýkala s problémy. V únoru jí prodej klesl meziročně o 48 procent, po uvedení nových modelů se ale firmě podařilo trend zvrátit.

Tesla se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které razantně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují úsilí proniknout na evropský trh. Společnost BYD v posledních dvou letech otevřela showroomy po celé Evropě a uvedla na trh automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.

Britský ekonomický deník Financial Times loni poznamenal, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky uškodily také Muskovy provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

