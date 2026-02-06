Přeskočit na obsah
Ekonomika

„Vyberte nového dodavatele tepla,“ vyzývá teplárna Kladno ERÚ

ČTK

Teplárna Kladno v pátek vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Teplárna ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková.

teplárna Kladno
Loni v listopadu teplárna oznámila, že ukončí provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027.Foto: Deml Ondřej
Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady.

Loni v listopadu teplárna oznámila, že ukončí provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. „Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady a na výrobu tepla tak ročně doplácíme desítky milionů korun,“ řekl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons.

Důvodem jsou podle něj drahé emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu a smlouva s městským distributorem tepla Tepo uzavřená před energetickou krizí, která má platit do roku 2030. Kladno chystá vybudování vlastního paroplynového zdroje, který má být podle dřívějších informací hotový v roce 2027.

Teplárna vyrábí také z uhlí elektrickou energii. I v tomto případě má ukončit provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS letos v lednu konstatoval, že uzavření Teplárny Kladno provoz sítě neohrozí.

