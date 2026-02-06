„Vyberte nového dodavatele tepla,“ vyzývá teplárna Kladno ERÚ

Teplárna Kladno v pátek vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Teplárna ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady.
Loni v listopadu teplárna oznámila, že ukončí provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. „Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady a na výrobu tepla tak ročně doplácíme desítky milionů korun,“ řekl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons.
Důvodem jsou podle něj drahé emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu a smlouva s městským distributorem tepla Tepo uzavřená před energetickou krizí, která má platit do roku 2030. Kladno chystá vybudování vlastního paroplynového zdroje, který má být podle dřívějších informací hotový v roce 2027.
Teplárna vyrábí také z uhlí elektrickou energii. I v tomto případě má ukončit provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS letos v lednu konstatoval, že uzavření Teplárny Kladno provoz sítě neohrozí.
Ruské útoky si v noci na pátek vyžádaly nejméně tři oběti v Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. Moskva vyslala 328 dronů a sedm střel, ukrajinská obrana podle letectva zneškodnila 297 bezpilotních letounů. V Záporoží byl zasažen i psí útulek Daj lapu, druže, kde zahynula zvířata a další jsou zraněná.
Čeká nás demografický skok: počet nemohoucích seniorů se během deseti let zvedne o třetinu. Místo současných 190 tisíc jich v Česku najednou bude žít 256 tisíc. Stát proto hledá cesty, jak se o ně postarat. „Řešením může být pečovatelská dovolená,“ shodují se ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) i jeho předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvažuje se i o „alimentech" na rodiče.
Sledujte s námi dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Po 20 letech se do severní Itálie vrací zimní olympijské hry, které se odehrají v Miláně a Cortině. Web Aktuálně.cz bude mít své reportéry přímo na místě. Hry začínají už v pátek večer. Co máme od letošního ročníku čekat? A bude jej sledovat, i když už je ve sportovním „důchodu“? O tom ve Spotlight News mluví bývalá rychlobruslařka a držitelka olympijské bronzové medaile Karolína Erbanová.
Jiří Lehečka rozehraje v sobotu kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras.