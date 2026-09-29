Temelín rozšiřuje kapacitu skladu pro jaderné palivo, vydrží až tři roky

Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Nově by tak mohla mít zásobu až na tři roky provozu. Elektrárna postupně navýší kapacitu o 102 nových skladovacích pozic. Novináře o tom informoval v tiskové zprávě temelínský mluvčí Marek Sviták.
„Vytvoření dodatečné rezervy paliva je klíčové pro soběstačnost a stabilní provoz Temelína i energetickou bezpečnost ČR. Dává nám jistotu, že elektrárna bude plynule vyrábět elektřinu bez ohledu na výkyvy na trhu nebo v logistice,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Nejprve energetici upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čímž získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic získali instalací speciální skladovací mříže.
„Aktuálně máme palivové zásoby na více než dva roky a právě dokončujeme důležitý krok proto, abychom tyto zásoby mohli rozšířit dokonce až na více než tři roky,“ řekl ředitel jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan.
Výrobu, montáž i testování nové skladovací mříže zajistila plzeňská společnost Škoda JS, která je součástí Skupiny ČEZ. Zařízení navrhla přímo pro podmínky Temelína.
„Při výrobě nové skladovací mříže jsme navázali na naše předchozí zkušenosti s dodávkami podobných skladů čerstvého paliva na klíč pro Dukovany nebo slovenské a maďarské elektrárny. Následné funkční zkoušky přímo ve skladu čerstvého paliva potvrdily, že zařízení splňuje všechny přísné požadavky jaderné bezpečnosti,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Škoda JS Karel Bednář.
Nová skladovací mříž má rozměry 3x3 metry a vysoká je skoro pět metrů, váží 18 tun. Vejde se do ní 48 palivových souborů. Novinkou jsou zejména ochranná šestihranná pouzdra.
Temelín má uzavřené smlouvy se dvěma dodavateli paliva. Jedná se o společnosti Westinghouse a francouzskou společnost Framatome.
Od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost navíc nedávno získal povolení k použití nového paliva od společnosti Westinghouse. Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 12,5 terawatthodiny elektřiny.
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