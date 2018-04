Telepizza osekává regionální pobočky. Expanzi nasměruje do metropole

před 53 minutami

Telepizza přehodnocuje svůj rozvoj. Soustředit se chce hlavně na Prahu, většinu regionálních provozoven chce přenechat franšízantům.

Pardubice/Ostrava - Španělský řetězec Telepizza, který loni převzal desítku tuzemských provozoven Forty's Pizza, uzavřel jednu ze svých ostravských prodejen a pobočku v Pardubicích. Jejich provoz plánuje předat franšízantům. Brněnské pobočky spolu s provozovnami v Hradci Králové a Olomouci si řetězec nadále nechává.

Společnost, která provozuje své restaurace ve 20 zemích, vstoupila na český trh teprve loni v říjnu, kdy se spojila s podnikem Forty´s Pizza. "Od podzimu oba podniky slučujeme. Není to jen otázka jednotných prodejen, musíme správně nastavit zásobování. Chceme být také efektivnější, proto jsme pro tuto chvíli expanzi přehodnotili," říká Jakub Šlézar, někdejší majitel Forty´s a současný vedoucí české pobočky Telepizzy.



Dodává, že zájemce o provozování franšíz už firma má a v současné době s nimi jedná. Provozovny, kterých se Telepizza zbavila, nedokázaly vytvořit potřebný zisk. "Dvě uzavřené pobočky vznikly až po sloučení podniků a v provozu byly nejkratší dobu, proto jsme se vzdali právě jich. Ostatní zavedené podniky si chceme ponechat," vysvětluje Šlézar.

Ostravští a pardubičtí zaměstnanci společnosti mohli nastoupit do některé z osmi poboček, které v tuto chvíli firma má. Ty jsou nyní v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Praze a jedna zbývá v Ostravě. Někteří lidé se však rozhodli ze společnosti odejít.

Když Telepizza loni vstoupila na český trh, slibovala, že do tří let otevře 25 poboček. Plánovala také expandovat třeba do Liberce, Plzně nebo Zlína.

Podle Šlézara plánují i nadále otevřít dalších 17 provozoven. Nové provozovny by měly začít přibývat za půl roku, až firma projde celým sloučením a sjednocením vnitřních procesů. Šlézar upozorňuje, že soustředit se budou spíš na Prahu. Ponechají si také prodejny v Olomouci a Brně. Ve zbytku republiky plánují jít cestou franšíz.