Technologické firmy chtějí zapracovat na bezpečnosti AI. Předstihne nás Čína, bojí se Trump

Americká technologická společnost OpenAI spolupracuje s konkurenty Anthropic a Google DeepMind ze skupiny Alphabet na bezpečnosti umělé inteligence (AI). Informala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na Chrise Lehaneho, šéfa globální politiky OpenAI.
Globální obavy ohledně existenčních rizik umělé inteligence vzrostly poté, co se o víkendu sešli vedoucí předních amerických firem z odvětví AI a vyzvali k pozastavení vývoje technologie.
V pondělí potom bývalý výzkumník společnosti Google DeepMind Bilal Chughtai varoval, že lidstvu dochází čas, aby zabránilo rozsáhlým škodám způsobeným AI.
Lehane uvedl, že OpenAI jednala s Anthropikem a Googlem několik týdnů a nemyslí si, že by tyto tři firmy potřebovaly výjimku z antimonopolní legislativy pro koordinaci v otázkách bezpečnosti. „Je lepší se pokusit spolupracovat na upřednostnění bezpečnosti,“ řekl Lehane.
Chughtai, který nedávno z Googlu odešel z oddělení bezpečnosti, v pondělí na síti X uvedl, že je mimořádně znepokojen současným směřováním a věří, že technologie má potenciál lidstvo zničit. Zároveň uvedl, že se domnívá, že lze vývoj AI stále bezpečně zvládnout.
Chughtai je posledním z řady odborníků, kteří v posledních dnech vyjádřili vážné obavy z vývoje AI. Vývojář Jacob Coxon po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že riskují lidské životy ve snaze vyvinout pokročilou AI.
Lehane, který se ve Washingtonu setkal se zákonodárci, uvedl, že OpenAI podpoří jakoukoli legislativu navrženou společně oběma stranami zastoupenými v Kongresu, která by byla zaměřená na zmírnění rizik AI.
Proti výzvám společností Anthropic, OpenAI, Microsoft a dalších, aby byly systémy umělé inteligence podrobeny přísnější regulaci, se ohradil americký prezident Donald Trump.
Tvrdí, že by to mohlo vést k tomu, že Čína ve vývoji AI předstihne USA. „Probíhá tu zvrácené spiknutí proti umělé inteligenci a datovým centrům a jediný, kdo z toho má radost, je Čína,“ prohlásil Trump.
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