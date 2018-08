Zaměstnanci Googlu kritizují čínskou verzi vyhledávače. Nenajde lidská práva ani demokracii

Projekt podle zaměstnanců vyvolává naléhavé etické a morální otazníky. Mezi výrazy, které má vyhledávač v Číně blokovat, se mají nacházet slova související s lidskými právy, demokracií, náboženstvím a mírovými protesty.

San Francisco - Více než 1000 zaměstnanců americké společnosti Google podepsalo dopis, který kritizuje plán této internetové firmy na cenzurovanou verzi jejího vyhledávače určenou pro Čínu. Projekt, o němž se zaměstnanci dozvěděli z médií, podle jejich názoru vyvolává naléhavé etické a morální otazníky. Informuje o tom zpravodajský server BBC.

Firma, která je součástí skupiny Alphabet, opustila čínský trh před osmi lety právě na protest proti cenzurním zákonům a údajným vládním zásahům.

Zaměstnanci vedení firmy v dopise vyzývají k větší transparentnosti. "V současnosti nemáme potřebné informace, abychom při své práci mohli činit eticky informovaná rozhodnutí," píší. Dopis kritizuje firmu Google i za fakt, že se většina pracovníků o utajovaném projektu přezdívaném Dragonfly (Vážka) dozvěděla minulý měsíc z médií. Nevědomky tak mohli pracovat na technologii, která Číně pomůže potlačit svobodu projevu.

Na černé listině výrazů, které bude vyhledávač blokovat, se podle médií nacházejí slova, jež mají spojitost s lidskými právy, demokracií, náboženstvím a mírovými protesty. Vyhledávací aplikaci již Google podle serveru listu The Intercept představil čínské vládě. Konečná verze by mohla být uvedena do provozu v příštích šesti až devíti měsících, v závislosti na schválení čínskými úřady, uvedl server.

Podobný počet zaměstnanců Googlu podepsal v dubnu i dopis protestující proti vojenské zakázce americké vlády. Firma se v červnu rozhodla nepokračovat v projektu Maven, který vyvíjel umělou inteligenci pro bezpilotní letouny. K projektu Vážka se nikdy veřejně nevyjádřila.

Čína je největším internetovým trhem na světě. Americké internetové firmy jako Facebook, Google, Twitter a Instagram jsou tam zakázány, Google v zemi ale stále provozuje tři pobočky.