Ve Vegas cení zuby hlasitá kosatka z Moravy. Na veletrhu poutá na reprosoustavu se světovým zvukem

Na nejprestižnějším veletrhu spotřební elektroniky CES 2017 vystavuje také výrobce reprosoustav Acoustique Quality. Malé moravské firmě se podařilo dosáhnout na skutečnou světovou úroveň. Té ovšem odpovídá i cena, píše z Las Vegas reportér Otakar Schön.

Las Vegas (od našeho zpravodaje) – Na nejprestižnějším veletrhu spotřební elektroniky CES 2017 v Las Vegas najdete i české zástupce. Výrobce reprosoustav Acoustique Quality představuje novou řadu reproduktorů, které okamžitě zaujmou netradičním designem i vynikajícím zvukem. Označení Orca je slovní hříčka, odkazuje totiž na kosatku a zkosené hrany reprosoustav.

Vladimír Sapara a Karel Svoboda do Las Vegas jezdí už asi deset let. Ne do kasin, ale kontrolovat konkurenci, která vystavuje špičkové audiosystémy na výstavě CES. Letos se ale jejich role změnila.

Dvojice Sapara a Svoboda má pronajaté luxusní apartmá v hotelu Venetian, kde se odehrává část veletrhu věnovaná špičkovému audiu. V prostoru několika desítek metrů čtverečních mají zakladatelé společnosti Acoustique Quality vystavených několik párů reprosoustav, špičkové zesilovače a gramofon. Odborníkům – hlavně z řad distributorů – pak pouštějí hudbu ze svých nejlepších reproduktorů. Hezky s výhledem na vyhlášený lasvegaský bulvár Strip.

Při mé návštěvě se ještě rozehřívaly elektronky zesilovače. Veletrh teprve začínal, ale i tak vynikl kontrast pohodlí poslechové místnosti s mumrajem, který se odehrává na výstavišti jen pár desítek metrů pod námi.

Jako první dostaly prostor nejlepší reprosoustavy v nabídce Acoustique Quality s označením Passion. Třípásmový systém má výrazný design, na kterém pracoval Petr Novague. Stejný designér navrhl podobu nových jízdních kol Favorit nebo automobilu HN R200, který je moderní variací na legendární škodovácké "erko".

Barva ani design však v tomto případě nehrají roli. Hlavní je kvalita použitých komponent a fyzika zvuku. Pánům z malé moravské firmy se v tomto případě podařilo dosáhnout na skutečnou světovou úroveň. Té ovšem odpovídá i cena: téměř půl milionu korun za samotné reprosoustavy.

Stejnou skladbu, známou jako znělka slavného Růžového pantera, jsem si potom mohl poslechnout z novinky, která měla ve Vegas oficiální premiéru po několika letech vývoje. AQ Passion Orca je třetí člen nejvyšší řady Orca, který se však výrazně liší designem. Autoři si hráli s výrazným skosením ozvučnice a barevností. První v Česku prodaný pár má barvu "Ferrari rudá" s bílými prvky, ale na výběr bude mnohem více variant.

Cenu nových reprosoustav majitelé firmy zatím neprozradili. Dá se čekat, že se bude pohybovat kolem sto tisíc korun, protože o něco větší verze Passion Teen stojí 150 tisíc korun. I s takovou by se ale na českém trhu mělo každý rok najít alespoň pár desítek zájemců, i když většina produkce půjde na export.

Naopak čistě na český a slovenský trh míří reprosoustavy řady AQ M23, relativně malé aktivní reprosoustavy, které stačí připojit k počítači nebo televizi, a to bez zesilovače. Když jsem se před odchodem zpět do divokého světa start-upů a virtuální reality zeptal, jak to vypadá právě s těmito dostupnými modely, dozvěděl jsem se, že se chystá inovovaná verze, která bude mít optický vstup nebo bude fungovat i jako USB zvuková karta. Obě varianty přitom znamenají kvalitnější zvuk, který je už u základní verze mnohem lepší, než napovídá cena kolem pěti tisíc korun.

Na rozloučenou jsem si potom mohl ještě poslechnou oblíbenou jazzovou skladbu Diany Krall Temptation, i když se to jinak ve vybrané společnosti na veletrhu nehodí. Je to prý příliš ohraný "popík". Ale když chcete ocenit kvalitu zvuku nových reprosoustav, je dobré na nich pustit hudbu, kterou máte pod kůží.

autor: Otakar Schön