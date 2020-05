Bez letiště a restaurací to nemá cenu, naříkají taxikáři. Řada jich už zkrachovala

Koronavirová krize zamíchala i s odvětvím taxislužeb. Vláda zakázala práci řidičům bez licence, kteří často jezdili pro alternativní taxislužby. Těm klasickým pak klesly tržby na minimum. Podle předsedy Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniela Tarljovského ukončilo od zavedení restrikcí v polovině března svou činnost několik desítek menších provozovatelů, zejména samostatných živnostníků.

Například společnost Liftago zaznamenala s vyhlášením nouzového stavu 12. března a omezením pohybu pokles poptávky zhruba o 15 procent v porovnání s normálním stavem.

Propad v příjmech řidičům částečně kompenzovalo to, že se Liftago dočasně přeorientovalo na doručování například nákupů nebo internetového zboží. "Současný stav způsobil velmi zásadní propad příjmů Liftaga i přepravců na Liftagu, ale zásadně zrychlil přechod zákazníků na doručování přes Liftago," doplnil pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí firmy Tomáš Kápl.

Na alternativní zdroje obživy se v době krize přeorientoval třeba i konkurenční Bolt, který navázal spolupráci s obchodní sítí Žabka a lidem rozváží potraviny z těchto večerek. Vedle toho dodává i zboží z pekáren či květinářství, minulý měsíc spustil aplikaci pro rozvoz jídla z restaurací.

Přesto tržby Boltu celkově nejen v ČR (dopravní platforma funguje celkem v 35 zemích) klesly v polovině března ve srovnání s únorovým průměrem o 75 procent. Na Slovensku se propadly dokonce o 100 procent, protože země v březnu zakázala taxislužby úplně. Od té doby už tam bylo toto omezení zrušeno. Česká vláda oproti tomu zakázala činnost pouze těch řidičů, kteří nedisponují řádnou taxikářskou licencí.

"Abychom dále minimalizovali riziko propouštění našich zaměstnanců, přistoupili jsme k dočasnému dvacetiprocentnímu snížení platů napříč celou firmou," doplnil mluvčí firmy Jan Novosad k situaci firmy na českém trhu. O kolik procent se propadly příjmy společnosti v ČR, nechtěl Novosad komentovat.

Propouštění ale původem estonská firma zatím nechystá. Ke snížení počtu pracovníků už přistoupil třeba Uber, další z alternativních taxislužeb, která působí i na českém trhu. Ten minulý týden také oznámil, že v tuzemsku a několika dalších státech skončí divize Uber Eats, která se specializuje na rozvoz jídla.

Nyní provozovatelé přepravních společností už ruku v ruce s uvolňováním restrikcí pozorují návrat do předkoronavirového stavu, avšak velmi pozvolna. "V posledních týdnech poptávka roste a nyní jsme již zhruba na 25 procentech běžného stavu. 11. května, tedy v den zatím posledního většího rozvolnění pravidel, jsme viděli větší nárůst přepravených osob, ale zatím to nelze považovat za změnu trvalou. Více nám ukáže chování firemní i osobní klientely v dalších dnech," sdělil Kápl.

Někteří provozovatelé do svých vozů také instalují plastové zástěny, které oddělují řidiče a zákazníky. Mezi prvními se zástěny objevily ve vozech pražských taxislužeb Modrý Anděl a Taxi Praha, následoval Bolt a nyní i Uber. Ostatní firmy jsou k těmto opatřením zdrženlivější, jejich přínos je podle nich sporný. "Většina dopravců to nechává na svých řidičích, plošně to ale nezavádějí" uvedl Tarljovski.

Skladba zákazníků? Hlavně firmy

Krize se kromě alternativních dopravních platforem dotkla i klasických taxislužeb. Šéf společnosti AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička očekává návrat k normálu zejména po znovuprobuzení společenského života, zejména otevření restaurací a dalších podniků. Nyní tvoří hlavní část jízd objednávky firem.

Dopady krize na taxislužbu podle Kvasničky do budoucna zcela jistě budou, zatím je však příliš brzo na jakékoliv odhady. Firma je podle něj také připravena přemýšlet o případných dalších bezpečnostních opatřeních pro zákazníky v případě druhé vlny šíření nákazy nebo jiné podobné krize.

"Řidiči byť v omezeném režimu jezdí, zakázky snad porostou," doufá v lepší zítřky i Václav Tittelbach, tiskový mluvčí největší pražské taxislužby Taxi Praha, která v roce 2018 koupila také firmu Tick Tack ze skupiny Student Agency. Provozní personál firma v době krize poslala v naprosté většině na home office.

Společnosti, která dominuje taxislužbám v české metropoli, ztížilo situaci také utlumení provozu na Letišti Václava Havla. Firmy Taxi Praha a Fix Taxi mají s letištěm uzavřenými kontrakt, a jako jediné dvě taxislužby tak mohou parkovat přímo před příletovými terminály.

Podle Tittelbacha vede Taxi Praha s letištěm, jehož vlastníkem je ministerstvo financí, už dva měsíce složitá jednání ohledně úlevy na vysokých platbách za nájem.

"Bohužel v důsledku SARS-CoV-2 (nový typ koronaviru, pozn. red.) je naše i aktivita ostatních nájemců na pražském letišti na dlouhou dobu zcela paralyzována a pochopitelně bude návrat do původního stavu náročný a dlouhotrvající," dodal Tittelbach s tím, že před pandemií se na letišti vystřídalo kolem 54 000 cestujících denně, kdežto teď jde zhruba o stovku lidí za den.