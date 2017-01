Tatře se daří, loni poprvé za osm let vyrobila více jak tisíc vozů. Všechny navíc prodala

před 52 minutami

Tatra v roce 2016 vyrobila o 56 procent více aut než rok předtím. Firma očekává, že provozní zisk se přiblíží půlmiliardě korun. Loni nabrala 350 zaměstnanců, na investice dala zhruba 400 milionů. Čtyři roky zpátky přitom byla před krachem.

Kopřivnice – Kopřivnická automobilka Tatra loni vyrobila 1326 vozidel. Meziročně tak zvýšila produkci o 56 procent a poprvé od roku 2008 překročila tisícovku vyrobených aut za rok. Všechny vyrobené vozy automobilka i prodala. Letos má v plánu vyrobit i prodat 1700 automobilů.

V Tatře se vyrábělo až do posledních pracovních dnů loňského roku. "Poslední desítky vozidel se montovaly v týdnu mezi Vánoci a Silvestrem," uvedl mluvčí společnosti Tatra Trucks Andrej Čírtek. Firma podle něj považuje za reálné dlouhodobě dodávat na světový trh zhruba 2000 vozidel ročně v segmentu speciálních užitkových automobilů a podvozků pro různé nástavby.

Tatra dosáhla v roce 2015 čistého zisku 390 milionů korun (o třetinu vyššího než v roce 2014) a tržeb 3,7 miliardy korun. Společnost Tatra Trucks patří českým podnikatelům Jaroslavu Strnadovi a Renému Materovi. Získali ji v roce 2013 v dražbě, kam se firma dostala kvůli dluhům. Ekonomický ředitel firmy Radek Strouhal v dnešní tiskové zprávě uvedl, že zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA za rok 2016 bude atakovat hranici půl miliardy korun.

Nejvíce vozů, více než 435, automobilka dodala na český a slovenský trh. Celkem 334 aut putovalo do Indie a po 130 vozidlech do Egypta a Jordánska. "Egypt a Jordánsko představují nové a atraktivní trhy, na které jsme letos vstoupili. Dnes tam dodáváme produkci v segmentu defence (vojenský program), ale na ni v budoucnu chceme navázat i dodávkou vozidel pro civilní sektor," uvedl obchodní ředitel David Pipal.

Zajímavý objem vozidel, 76 kusů, byl dodán do Brazílie. Velmi slibně se podle Tatry jeví růst prodejů civilní řady, kdy prodej stěžejního modelu Tatra Phoenix meziročně stoupl o 65 procent.

Růst v letošním roce ale podle vedení firmy nebude jednoduchý. "Vzhledem k očekávanému vývoji evropské ekonomiky bude růst v roce 2017 daleko náročnější než v posledních dvou letech. Tatra k němu ale má díky specifickému produktu a vysoké diverzifikaci trhů dobré předpoklady," uvedl předseda představenstva Petr Rusek.

Tatra má nyní 1350 zaměstnanců. Více než 350 z nich nabrala během loňského roku, vesměs do technických profesí. "Jednalo se o náročný úkol, protože u nás se nevyrábí masové série, ale unikátní vozidla. I dělník na lince musí být kvalifikovaný specialista," uvedla personální ředitelka Kateřina Nogolová.

Automobilka v roce 2016 investovala do výroby 400 milionů korun. "Jednalo se o frézky, obráběcí stroje, vybavení lakovny i montážní linky. Tatra ale neinvestuje jen do výroby, ale i do vývoje a zkušebnictví; do těchto dvou oblastí směrovalo v posledních třech letech přes 100 milionů korun, a to z vlastních prostředků společnosti i z dotací," uvedl Čírtek.

Podle generálního ředitele Tatry Martina Bednarze se firma chystá dál investovat do výrobních technologií, včetně částečné robotizace některých částí výroby. V plánu má i celkovou rekonstrukci středního traktu podniku, ve kterém se nachází finální montážní linka a další klíčové provozy a do kterého se v posledních desetiletích ve větší míře neinvestovalo. Uskutečnění projektu ale záleží na rozhodnutí o dotačním spolufinancování z evropských fondů, které by mělo být známo v nejbližších měsících.

autoři: ČTK, Ekonomika