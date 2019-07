Systém Galileo opět funguje. Výpadek navigace způsobila aktualizace softwaru na Zemi

Poskytování satelitních navigačních služeb evropským systémem Galileo bylo obnoveno. Služby nefungovaly od minulého čtvrtka kvůli technickým problémům pozemské části. Bez dalších podrobností to řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Agentura GSA, která Galileo provozuje, sídlí v Praze. Obnovení poskytování služeb oznámila na svém webu.

Technický incident souvisel s aktualizací softwaru v kontrolním středisku Galileo, zejména pak částí zajišťující synchronizaci přesného času a systému generování navigačních zpráv.

Přesný čas je přitom zásadním parametrem při určování polohy, respektive při určování vzdálenosti mezi přijímačem a jednotlivými družicemi. Pro určení polohy je potřeba znát i přesnou polohu družic a ta je obsažena v navigační zprávě, jejichž aktualizace se kvůli poruše nepodařilo na družice Galileo dostat.

GSA na svých stránkách uvedla, že uživatelé systému už mohou zaznamenat známky oživení navigačních a časových služeb, ačkoli stále ještě mohou nastat určité výkyvy. Agentura nyní sestaví nezávislou vyšetřovací komisi, která má identifikovat hlavní příčiny problémů, aby se v budoucnu neopakovaly. GSA už dříve oznámila, že detailnější informace o incidentu zveřejní v pátek.

Služby Galileo jsou od roku 2016 v takzvaném iniciačním (testovacím) provozu. Znamená to, že systém už je sice schopen poskytovat své služby, ale stále pokračuje jeho výstavba a konfigurace a posiluje se jeho robustnost. Plný provoz je plánován až po roce 2020.

První technický problém nastal minulý týden ve středu v podvečerních hodinách, kdy následovalo výrazné omezení služeb poskytovaných systémem. První technický problém se podařilo odstranit a systém fungoval normálně do 01:00 ve čtvrtek. Následně se však stal další incident, který se nyní řeší.

Uživatelé, respektive jednotlivé přijímače, byly o výpadku informovány zvláštním alertem, tudíž od doby incidentu přijímače vědí, že se na signál Galilea nebylo možné spolehnout.

Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.