SynBiol Andreje Babiše zvýšil ztrátu i zadlužení, ale tržby skupině stouply

Skupina SynBiol vlastněná premiérem Andrejem Babišem (ANO) v roce 2025 navýšila ztrátu na 477,5 milionu korun, předloni to bylo 47 milionů. Tržby koncern přitom zvýšil o téměř 37 procent na 11,3 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy SynBiolu zveřejněné ve Sbírce listin, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.
Skupinu si Babiš ponechal po loňských sněmovních volbách ve svém vlastnictví, zatímco holding Agrofert vložil do svěřenského fondu RSVP Trust.
Na navýšení ztráty mělo podle výroční zprávy vliv zúčtování kladných a záporných konsolidačních rozdílů v hodnotě 824,4 milionu korun. Oproti roku 2024 se ale také zhoršily výsledky hospodaření. Provozní zisk skupiny loni činil 69,9 milionu korun, tedy o téměř 93 milionů méně než v roce 2024. Výkonnost jednotlivých společností skupiny je ale podle SynBiolu na dobré úrovni.
„I nadále dochází k rozšiřování segmentů, ve kterých skupina podniká - v roce 2025 zejména v segmentu zdravotnictví, výstavby nemovitostí a v internetovém obchodování,“ uvedla skupina ve výroční zprávě.
Konsolidační rozdíl podle Seznam Zpráv představuje rozdíl mezi pořizovací cenou podílu ve firmě a příslušnou částí vlastního kapitálu. Tento rozdíl se pak postupně odepisuje, což účetně zhoršuje hospodaření firmy. Kromě toho se však SynBiolu výrazně zvýšily ostatní finanční náklady, a to z přibližně 114 milionů na 436 milionů korun.
SynBiol zvýšil dluhy, vlastní kapitál klesl
Skupina vlastnila ke konci loňského roku aktiva ve výši 22,8 miliardy korun, tedy o 3,7 miliardy více než ke konci předloňského roku. Vlastní kapitál firmy meziročně klesl z téměř 12,3 miliardy korun na přibližně 11,8 miliardy.
Seznam Zprávy upozornily, že skupina zvýšila zadlužení vůči bankám. Zatímco v roce 2024 byly její bankovní úvěry ve výši 2,87 miliardy korun, loni činily 5,25 miliardy. Mezi největší věřitele skupiny patří podle výroční zprávy Československá obchodní banka, Komerční banka, Česká spořitelna, slovenská Všeobecná úverová banka nebo rakouská Erste Group Bank, což je mateřská společnost České spořitelny.
Do SynBiolu patří investiční skupina Hartenberg Holding, developerská a investiční společnost Imoba, do které patří například Čapí hnízdo, společnosti Istrochem Reality, Berg nebo bratislavská TK Slávia.
Hartenbergu, který spravuje Babišovi investice, podle dříve zveřejněných výsledků minulý rok stouply meziročně tržby o 13 procent na 940 milionů eur (zhruba 22,7 miliardy Kč). Provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA vzrostl o 15 procent na 130 milionů eur, což v přepočtu činí 3,1 miliardy Kč.
Imoba se dostala do ztráty 65 milionů korun, v roce 2024 přitom měla čistý zisk téměř 51 milionů Kč. Tržby firmy loni klesly o zhruba 13 procent na 552 milionů korun. Imoba se hlavně soustředí na správu nemovitostí, výstavbu a pohostinství. Vedle Čapího hnízda provozuje například čerpací stanici Pumpa či restaurace a cukrárny Paloma Průhonice.
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