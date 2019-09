Trump si kvůli Číně prosadil reformu poplatků za balíky. Změna cen se dotkne i Česka

Světová poštovní unie (UPU), organizace OSN koordinující poštovní systémy po celém světě, se dohodla na reformě struktury poplatků, která umožní, že Spojené státy zůstanou její součástí. Kompromis se podařilo dojednat po dvou dnech mimořádného zasedání UPU a schválení dohody delegáti tleskali ve stoje. Pro mnoho zákazníků to však bude znamenat vyšší ceny, upozornila agentura Reuters.

Generální sekretář UPU Bishar Hussein, který označil případný odchod USA za noční můru, přivítal, že se podařilo uzavřít dohodu, která zachová jednotu organizace. "Dnes jsem byl svědkem historického okamžiku, kdy jsme odvrátili možný odchod jedné z našich členských zemí. Mohu vám říct, bylo to velmi napjaté," prohlásil Hussein.

Připustil však, že dohoda bude pro některé znamenat zdražení poštovních služeb.

UPU zavedla systém kalkulace poplatků, které od sebe země navzájem vybírají za doručování mezinárodních poštovních zásilek. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž loni v říjnu oznámila, že do roka opustí organizaci, pokud se nezmění systém poplatků tak, aby dovážející státy neprodělávaly na distribuci pošty a balíků ze zemí, jako je Čína.

Podle schválené dohody dovozci velkého objemu pošty a balíků budou moci od ledna 2021 začít zavádět vlastní sazby za distribuci zahraniční pošty. Nové poplatky se budou zavádět postupně po dobu pěti let. Země s dovozem pošty nad 75 000 tun ročně, hlavně USA, budou moci začít uplatňovat vlastní nové sazby od července 2020.

Česká pošta: Tarify ještě nejsou hotové

Jak dopadne změna na Česko, není podle České pošty zatím jasné. "Změna sytému terminálních poplatku byla skutečně včera schválena, je to však jen první krok z mnoha dalších," připomíná pro Aktuálně.cz mluvčí pošty Matyáš Vitík.

"V následujících týdnech se budou připravovat tarify, za které budou pošty doručovat ve svých zemích v roce 2020. Takže aktuálně nejsou známy ceny za doručení zásilek v zahraničí v příštích letech," dodává.

Nynější mimořádný kongres UPU je teprve třetím od založení tohoto mezivládního orgánu v roce 1874 s cílem zajistit hladké doručování mezinárodní pošty. Mimořádného zasedání se účastní zhruba 140 ze 192 členských zemí.

Pokud by se nepodařilo zemím dohodnout a USA by odešly, bylo by to poprvé, kdy nějaká země poštovní unii opustila.