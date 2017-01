Zaměstnanci londýnského metra stávkují, bojují proti zavírání prodejen lístků

před 3 minutami

Část zaměstnanců londýnského metra v neděli večer vstoupila do 24hodinové stávky, která ochromí prakticky celou síť podzemní dráhy. Dopravní podnik Transport for London (TfL), který metro provozuje, posílil autobusové spoje a do ulic vyslal dopravní koordinátory, i tak ale cestující musí počítat s komplikacemi. Stávku svolaly dva odborové svazy poté, co selhala jednání o počtech pracovníků ve stanicích kvůli plánům na uzavírku některých přepážek s prodejem lístků. Začátek protestu byl stanoven na 18:00 místního času (19:00 středoevropského času), některé stanice podle BBC ukončily provoz i dříve. TfL očekává plné obnovení provozu do úterního rána.

autor: ČTK