Zájem o letenky je největší za tři roky. Češi chtějí hlavně do Španělska a Itálie

Zájem o letenky je největší za poslední tři roky, uvedli prodejci letenek. Nárůst zájmu oproti minulému roku je v závislosti na prodejci od deseti do 50 procent. Nejvíce chtějí toto léto Češi cestovat do Španělska a Itálie. Prodeje rostou i přes zdražování letenek.

Josef Trejbal z portálu Letuška.cz uvedl, že zájem o letenky každým dnem stoupá a je největší za poslední tři roky. "V tuto chvíli je prodej letenek o deset procent větší než loňský květen a je úměrný navýšenému počtu letů z pražského letiště," uvedl Trejbal. V prodejích podle něj převládají španělské a chorvatské destinace.

Eliška Řezníček Dočkalová z kiwi.com dodala, že se v oblibě Čechů na prvním místě každoročně střídá Španělsko s Itálií. Podle ní se na kiwi.com zvýšil zájem o letenky o 50 procent oproti loňsku.

Společnost Student Agency pozoruje oproti loňsku větší zájem o cestování v létě o 40 procent. "Nejprodávanější destinace na letní období jsou Řím, Barcelona, Londýn, Paříž či New York," uvedla mluvčí Alexandra Janoušek Kostřicová. Podle mluvčí je vyšší zájem i přesto, že se letenky meziročně zdražily průměrně až o 12 procent, u dálkových letů až o 22 procent. "Letecké společnosti obnovují i speciální akce, například formou výprodeje po určité období," dodala.

Častější využívání speciálních akcí Čechy zmínila také mluvčí společnosti Pelikán Katarína Šuchterová. "Zejména pokud jde o exotické destinace," uvedla. Podle ní Pelikán eviduje dokonce vyšší zájem o letenky než v předcovidovém roce 2019, a to o 25 procent. Dodala, že prodejům na léto dominuje Středomoří v čele se Španělskem a Itálií. "Velmi oblíbená je také ostrovní Malta, o kterou vzrostl zájem meziročně o 55 procent," dodala Šuchterová.

Nejčastější jsou pro letní dovolené u Čechů lety na kratší vzdálenosti do už zmíněného Španělska či Itálie. Z dálkových letů jsou to pak například New York, Bangkok či Los Angeles.

Z Letiště Praha se během letního letového řádu, který bude platit do konce října, létá do 152 destinací přímou linkou. Přibyly nové přímé linky do Gdaňsku, Bilbaa či Dubrovníku, od května funguje opět přímé spojení mezi Prahou a New Yorkem.

Letiště Praha letos cílí na odbavení 13,5 milionu cestujících, řekl nedávno ředitel Jiří Pos. V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k těmto číslům letiště počítá v roce 2026.