AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

Více než 100 zemí se dohodlo, že budou spolupracovat na vytvoření společného mezinárodního postupu při zdanění nadnárodních digitálních firem. Dohoda by měla být hotová do roku 2020. Oznámila to dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Velké digitální společnosti jako Google, Apple a Amazon mají již roky možnost využívat stávající pravidla k tomu, aby si legálně snižovaly daně v některých zemích, což vadí dalším vládám. Ve zprávě objednané skupinou 20 největších ekonomik světa G20 OECD uvedla, že země se dohodly na přezkoumání desetiletí starých pilířů mezinárodního daňového systému, které jsou pro dobu digitální ekonomiky zastaralé.

autor: ČTK | před 3 hodinami