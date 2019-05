USA do 48 hodin zruší cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady

před 15 minutami

Spojené státy do 48 hodin zruší cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady. Obě země to oznámily ve svém pátečním společném sdělení. Kanada souběžně zruší odvetná cla na americké výrobky. Obdobný krok se čeká mezi USA a Mexikem. Místo cel bude podle sdělení zaveden monitorovací systém, který by měl zajistit, aby se do USA a Kanady nedostaly suroviny z jiných států, které z amerických cel na ocel a hliník výjimku nedostanou. Podle vysoce postaveného mexického činitele, s nímž hovořila agentura Reuters, Mexiko ihned poté, co Washington oznámí zrušení amerických cel i pro ně, také zruší odvetná cla na americké výrobky. Zrušení cel podle agentury Reuters otevírá cestu k uzavření nové obchodní dohody.