Trump v pondělí oznámí další cla na dovoz z Číny, tvrdí americký tisk

Washington - Americký prezident Donald Trump se v pondělí chystá oznámit nová cla na na čínské zboží, jehož hodnota dovozu dosahuje 200 miliard USD (4,4 bilionu Kč) ročně, přestože se jeho poradci připravují na obchodní jednání s Čínou. S odvoláním na informované zdroje to napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Cla ale mají být desetiprocentní a nikoli 25procentní, jak Trumpova administrativa původně uváděla.

Výrazné snížení cel má omezit dopad na spotřebitele v USA, kteří se chystají na předvánoční nákupní sezónu. Důvodem jsou i nadcházející listopadové volby do Kongresu, kde se Republikánská stran snaží udržet kontrolu. Předpokládá se ale, že Donald Trump si nechá otevřená vrátka k opětovnému navýšení tarifů, aby mohl dále zvyšovat tlak na Peking.

Spojené státy pozvaly Čínu k novému kolu obchodních rozhovorů. Jednání, které povedou americký ministr financí Steven Mnuchin a čínský vicepremiér Liou Che, se má uskutečnit ve dnes 27. a 28. září.

Čína doufala, že koneční rozhodnutí o nových clech bude odloženo a učiněno až po dalším kole setkání na vysoké úrovni. V tuto chvíli není podle listu jisté, zda se v případě uvalení nových cel rozhovory uskuteční.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů. Od té doby se tato částka zvýšila zhruba na 50 miliard USD. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.

Trump mezitím pohrozil, že kromě cel na zboží za 200 miliard USD připravuje další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard USD. To by znamenalo, že clu bude podléhat téměř veškerý čínský dovoz do USA.