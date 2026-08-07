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Ekonomika

Světové ceny potravin rostou, v červenci se vyšplhaly nejvýše od ledna 2023

ČTK

Světové ceny potravin se v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za tři a půl roku. Vyplývá to z páteční zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Za růstem cen stojí mimo jiné nepříznivé počasí, negativní dopady rusko-ukrajinské války na dodávky a rostoucí náklady na energie související s konfliktem na Blízkém východě.

Russia Ukraine War
Index cen obilovin se v červenci meziměsíčně zvýšil o 3,4 procenta. Přispěly k tomu obavy z pokračujících výpadků v dodávkách pšenice přes Černé moře. (Nákladní loď na přepravu obilí Golden Leo po ruském útoku v Černém moři poblíž Oděsy na Ukrajině, v neděli 19. července 2026)Foto: ČTK – Michael Shtekel
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Souhrnný index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, v červenci proti předchozímu měsíci stoupl o 0,6 procenta na 131,1 bodu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od ledna 2023. V meziročním srovnání vykazoval zhruba jednoprocentní růst.

Index cen obilovin se v červenci meziměsíčně zvýšil o 3,4 procenta. Přispěly k tomu obavy z pokračujících výpadků v dodávkách pšenice přes Černé moře. Moskva v poslední době zahájila útoky na ukrajinská zařízení pro vývoz zemědělských produktů a na obchodní plavidla v oblasti Černého moře.

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Index cen rostlinných olejů meziměsíčně vzrostl o dvě procenta a dostal se na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022. Cenový index masa se však o 2,8 procenta snížil, zaznamenal tak první měsíční pokles od začátku letošního roku.

Pokles vykázal rovněž index cen mléčných výrobků, který se snížil o 0,7 procenta. Index cen cukru však o 5,6 procenta vzrostl, zejména kvůli obavám z dopadů nepříznivého počasí na produkci v Evropské unii a v Asii.

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