Světové ceny potravin rostou, v červenci se vyšplhaly nejvýše od ledna 2023

Světové ceny potravin se v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za tři a půl roku. Vyplývá to z páteční zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Za růstem cen stojí mimo jiné nepříznivé počasí, negativní dopady rusko-ukrajinské války na dodávky a rostoucí náklady na energie související s konfliktem na Blízkém východě.
Souhrnný index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, v červenci proti předchozímu měsíci stoupl o 0,6 procenta na 131,1 bodu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od ledna 2023. V meziročním srovnání vykazoval zhruba jednoprocentní růst.
Index cen obilovin se v červenci meziměsíčně zvýšil o 3,4 procenta. Přispěly k tomu obavy z pokračujících výpadků v dodávkách pšenice přes Černé moře. Moskva v poslední době zahájila útoky na ukrajinská zařízení pro vývoz zemědělských produktů a na obchodní plavidla v oblasti Černého moře.
Index cen rostlinných olejů meziměsíčně vzrostl o dvě procenta a dostal se na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022. Cenový index masa se však o 2,8 procenta snížil, zaznamenal tak první měsíční pokles od začátku letošního roku.
Pokles vykázal rovněž index cen mléčných výrobků, který se snížil o 0,7 procenta. Index cen cukru však o 5,6 procenta vzrostl, zejména kvůli obavám z dopadů nepříznivého počasí na produkci v Evropské unii a v Asii.
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