Brexit může britské automobilky připravit o desetitisíce míst, míní šéf Jaguáru

Automobilka nebude schopna auta vyrábět, pokud se přístav Dover, přes který dováží komponenty, změní kvůli celním prohlídkám na parkoviště, řekl.

Birmingham (Británie) - Špatná dohoda o vystoupení Británie z Evropské unie může britský automobilový průmysl připravit o desítky tisíc pracovních míst. Před projevem premiérky Theresy Mayové to v úterý na konferenci automobilového průmyslu v Birminghamu prohlásil šéf největší britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR) Ralf Speth. Podle něj není jisté, že firma bude po 29. březnu příštího roku vůbec s to fungovat. Na toto datum připadá faktický odchod Británie z EU.

"Kvůli politice týkající se naftových motorů sektor přišel o tisíce míst a tato čísla se promění na desítky tisíc, pokud nebudeme mít správnou dohodu o brexitu," prohlásil Speth. Dodal, že automobilka nebude schopna auta vyrábět, pokud se přístav Dover, přes který dováží komponenty, změní kvůli celním prohlídkám na parkoviště.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března příštího roku, jak bude brexit ve skutečnosti vypadat, ale zatím není úplně jasné. Dohodu o rozluce Londýn s Bruselem zatím nevyjednal. Obě strany doufají, že by se tak mohlo stát do summitu hlav států a vlád EU 18. října.

Mluvčí Mayové v reakci na Spethův proslov uvedl, že premiérčiny plány obsahují konkrétní návrhy na ochranu pracovních míst v průmyslových odvětvích s využitím systému okamžitých dodávek. Její plány však odmítá nejméně 80 poslanců Konzervativní strany, uvedla agentura Reuters.

Britský automobilový průmysl, který zaměstnává přes 850.000 lidí, je převážně v zahraničních rukou a závisí na dodavatelských a distribučních řetězcích, které se rozšířily po celém světě, ale zejména v EU.

Speth prohlásil, že neomezený přístup k jednotnému trhu je pro podnikání JLR stejně důležitý, jako kola pro jeho auta.