Přední světová služba pro streamování hudby Spotify podala žádost o nabídku akcií na akciové burze v New Yorku. Informovala o tom dnes americká Komise pro cenné papíry a burzy. Nabídka Spotify by mohla být jednou z největších nabídek technologických firem na burze v letošním roce. Spotify požádal o tzv. přímou kotaci, což je neobvyklý způsob primární nabídky akcií, který nezahrnuje běžný postup. Spotify tak bude moci nabídnou akcie, aniž by musela navýšit nový kapitál, a nemusí si najímat banku či makléřskou firmu, aby uskutečnily tradiční proces upisování nabídky.

