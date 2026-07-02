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Světová ekonomika

OpenAI jedná s administrativou Trumpa, zvažuje předání pětiprocentního podílu vládě

ČTK

Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje, že by předala pětiprocentní podíl ve firmě americké vládě. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva své zdroje. Podle nich generální ředitel společnosti Sam Altman odprodej podílu navrhoval už v raných fázích rozhovorů s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

G7 summit in Evian-les-Bains
Podle listu by krok pomohl zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zastavit rostoucí odpor americké veřejnosti vůči technologii AI sdílením výdělků s ní. (CEO společnosti OpenAI Sam Altman a americký prezident Donald Trump na summitu G7 ve francouzském Évian-les-Bains, 17. června)Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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Altman podle FT o prodeji podílu jednal s Trumpem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. Navrhované uspořádání by zahrnovalo předání podobného podílu dalšími americkými společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí (AI), ačkoli není jasné, zda by ostatní firmy byly ochotné k takovému kroku přistoupit, uvedl FT.

Podle listu by krok pomohl zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zastavit rostoucí odpor americké veřejnosti vůči technologii AI sdílením výdělků s ní. Nicméně OpenAI ani další podobné společnosti zisků nedosahují, naopak jsou financovány masivními dluhy.

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Altman a další manažeři OpenAI navrhli, aby každý z předních amerických vývojářů produktů AI předal pětiprocentní podíl veřejnému fondu ve stylu aljašského ropného fondu, který investuje ropné bohatství státu do akcií a vyplácí dividendy státní vládě a obyvatelům. Mezi tyto společnosti by mohly patřit také Anthropic, Google či Meta. OpenAI i Anthropic nedávno podaly žádosti o vstup na burzu.

Trumpova vláda v úterý večer povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup klientů k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé důvěryhodné domácí organizace.

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Americká vláda loni získala desetiprocentní podíl ve výrobci polovodičů Intel a oznámila miliardové investice s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech. Před převzetím podílu Trump na šéfa Intelu veřejně útočil, po této transakci se vztahy s administrativou zlepšily.

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