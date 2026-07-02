OpenAI jedná s administrativou Trumpa, zvažuje předání pětiprocentního podílu vládě

Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje, že by předala pětiprocentní podíl ve firmě americké vládě. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva své zdroje. Podle nich generální ředitel společnosti Sam Altman odprodej podílu navrhoval už v raných fázích rozhovorů s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
Altman podle FT o prodeji podílu jednal s Trumpem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. Navrhované uspořádání by zahrnovalo předání podobného podílu dalšími americkými společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí (AI), ačkoli není jasné, zda by ostatní firmy byly ochotné k takovému kroku přistoupit, uvedl FT.
Podle listu by krok pomohl zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zastavit rostoucí odpor americké veřejnosti vůči technologii AI sdílením výdělků s ní. Nicméně OpenAI ani další podobné společnosti zisků nedosahují, naopak jsou financovány masivními dluhy.
Altman a další manažeři OpenAI navrhli, aby každý z předních amerických vývojářů produktů AI předal pětiprocentní podíl veřejnému fondu ve stylu aljašského ropného fondu, který investuje ropné bohatství státu do akcií a vyplácí dividendy státní vládě a obyvatelům. Mezi tyto společnosti by mohly patřit také Anthropic, Google či Meta. OpenAI i Anthropic nedávno podaly žádosti o vstup na burzu.
Trumpova vláda v úterý večer povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup klientů k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé důvěryhodné domácí organizace.
Americká vláda loni získala desetiprocentní podíl ve výrobci polovodičů Intel a oznámila miliardové investice s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech. Před převzetím podílu Trump na šéfa Intelu veřejně útočil, po této transakci se vztahy s administrativou zlepšily.
Mohlo by vás také zajímat: "Chci vám ukázat, co tento prezident dokázal," Generální tajemník NATO si na schůzu s Trumpem přinesl grafy.
„Pavlova neznalost škodí Česku.“ Zeman podpořil Macinku a překvapil, koho by chtěl na Hradě
Petr Pavel podle něj ve sporu o summit NATO znovu ukázal, že neumí politiku. Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Spotlight ostře kritizuje svého nástupce i Ústavní soud, chválí vládu Andreje Babiše a připouští, že Volodymyr Zelenskyj by mohl přijít o Řád bílého lva, který mu sám udělil. A koho si za dva roky představuje na Pražském hradě?
Beznadějně vybookováno. Půjčovna teleskopů mezi Čechy táhne, astronom ví, na co všichni čekají
Představte si, že si koupíte lístek na barevný spektákl, ale po vytažení opony uvidíte jen šedé flíčky. Pohled do teleskopu pak spoustu lidí zaskočí. Podle hvězdáře Michala Štipla ale pravá romantika netkví v dokonalém obrazu, nýbrž v příběhu, který se skrývá za ním. Boří mýty o vesmíru a v srpnu chystá expedici za zážitkem, který lidstvo odjakživa fascinuje: za zatměním slunce do Španělska.
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo masivní letecké údery na Ukrajinu, Kyjev hlásí deset mrtvých
Rusko od středečního večera přes noc na čtvrtek ve vlnách ostřelovalo balistickými raketami, řízenými střelami a bezpilotními letouny Kyjev a další ukrajinská města. V Kyjevě podle agentur Reuters a AFP zemřelo nejméně deset lidí a dalších 34 bylo zraněno. Polsko kvůli úderům načas preventivně vyslalo své stíhačky.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týden mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).
Ebola se v Kongu dále šíří, vyžádala si už přes 400 obětí
Počet potvrzených případů eboly v Kongu ke středě vzrostl na 1406, z čehož 438 lidí zemřelo. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. V úterý to bylo 1333 případů a 399 úmrtí. Epidemie vyhlášená před sedmi týdny se šíří ve třech severovýchodních provinciích, hrozí ale, že se rozšíří do dalších dvou.