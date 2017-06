Německo, Dánsko a Belgie chtějí stavět více větrných elektráren v pobřežních vodách

před 1 hodinou

Vlády Německa, Dánska a Belgie podpořily plán průmyslu během příštího desetiletí instalovat v pobřežních vodách větrné elektrárny o kapacitě 60 gigawattů. To je více než pětinásobek stávající kapacity, uvedl server agentury Bloomberg. Ministři energetiky těchto zemí a představitelé 25 společností včetně světové jedničky na poli větrné energie Dong Energy A/S přislíbili spolupráci s cílem snížit náklady a zvýšit investice do této oblasti. Společné prohlášení, staví na loňské dohodě deseti severoevropských zemí, které se zavázaly spolupracovat na snižování nákladů na instalaci větrných turbín v pobřežních vodách. Dalších sedm chce skupina WindEurope požádat o podporu také.

