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Zahraničí

Místo Američanů Švédi. Trumpovi se šikanování Evropanů nevyplatilo

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Současná flotila amerických letounů včasné výstrahy (AWACS) bude v Evropě nahrazena švédskou alternativou. Agentuře Reuters to sdělily čtyři zdroje obeznámené se situací. Tento krok přitom může poškodit vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten sice po Evropě požaduje, aby více zbrojila, ale zároveň chce, aby spojenci v NATO nakupovali od amerických zbrojovek.

Nový letoun Global 6000 Globaleye od firmy SAAB, který byl poprvé zařazen do služby v roce 2018, má schopnost detekovat a sledovat hrozby na moři, ve vzduchu i na souši.
Nový letoun Global 6000 Globaleye od firmy SAAB, který byl poprvé zařazen do služby v roce 2018, má schopnost detekovat a sledovat hrozby na moři, ve vzduchu i na souši.Foto: Profimedia – GIUSEPPE CACACE / AFP / AFP / Profimedia
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Podle zdrojů agentury Reuters obeznámených se situací dojde k oznámení akvizic na summitu NATO, který v úterý začíná v Ankaře. Zbrojovka SAAB se k tomuto odmítla vyjádřit.

Dosud evropské státy aliance disponovaly celkem 14 americkými letouny E-3, které slouží jako „oči“ armád na bojišti. Tyto letouny jsou ve službě nepřetržitě již od roku 1982. Nachází se na vojenské základně v Geilenkirchenu v Německu a od začátku ruské invaze na Ukrajinu nepřetržitě krouží nad východním křídlem NATO.

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Nový letoun Global 6000 GlobalEye od firmy SAAB, který byl poprvé zařazen do služby v roce 2018, má schopnost detekovat a sledovat hrozby na moři, ve vzduchu i na souši. Dosah radaru je působivých 650 kilometrů. Letoun samotný je založen na proudovém letounu Global 6500 zkonstruovaném kanadskou firmou Bombardier.

NATO mělo původně v plánu zakoupit šest letounů E-7 Wedgetail od amerického Boeingu. Z nákupu však v roce 2025 sešlo poté, co Pentagon smetl ze stolu koupi 26 letounů (z nichž šest mělo jít do Evropy) a místo toho pořídil nové satelity. Po tlaku kongresmanů z obou stran sice Pentagon svoji pozici přehodnotil, ale Evropané se už začali ohlížet jinde.

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Letouny AWACS byly kromě jiného nasazeny i během misí na Balkáně, V Afghánistánu či v Iráku. Ukrajina rovněž disponuje dvěma letouny AWACS od společnosti SAAB. Dostala dva stroje, které jsou plně integrované s data-linky (sítí) NATO.

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