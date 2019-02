Facebooku hrozí v USA pokuta několik miliard dolarů kvůli ochraně soukromí

před 1 hodinou

Sociální síť Facebook jedná s americkou Federální komisí pro obchod (FTC) o urovnání sporu kvůli porušení ochrany soukromí. Facebook by mohl zaplatit pokutu v řádu několika miliard dolarů, která by mohla být vůbec nejvyšší pokutou udělenou technologické společnosti. Napsal to v noci na pátek list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje.

Podle listu se strany zatím na výši pokuty nedohodly. Součástí případného urovnání může být také nařízení změn v podnikání Facebooku. FTC se ke zprávě odmítla vyjádřit. Facebook pouze potvrdil, že spolupracuje s FTC, napsaly agentury AP a Reuters. Facebook má v posledních letech za sebou několik významných pochybení v oblasti ochrany soukromí. FTC od loňského března zkoumá skandál týkající se britské poradenské společnosti Cambridge Analytica, která se dostala k údajům o asi 87 milionech uživatelů Facebooku bez jejich souhlasu. Vyšetřování se soustředí na to, zda sdílení dat s Cambridge Analytica a další podobná selhání porušily dohodu s FTC z roku 2011 o ochraně soukromí uživatelů. Největší pokutu, kterou FTC udělila za selhání při ochraně soukromí, dostala v roce 2012 firma Google, a to 22,5 milionu USD (514 milionů Kč). Komise však udělila i vyšší pokuty týkající se jiných problémů. V roce 2015 se FTC dohodla s farmaceutickou firmou Teva Pharmaceutical Industries na urovnání obvinění za porušování antimonopolních pravidel firmou Cephalon, kterou Teva koupila. V rámci urovnání zaplatila 1,2 miliardy USD. Příjmy Facebooku ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 16,9 miliardy USD a zisk 6,9 miliardy USD.