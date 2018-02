Evropské akcie výrazně vzrostly, ukončily tak sérii poklesů

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Evropské burzy těžily z oživení na akciových trzích ve Spojených státech.

Frankfurt nad Mohanem/Londýn/New York - Evropské akcie dnes výrazně posílily, smazaly tak část svých ztrát z uplynulých dnů. Panevropský index STOXX 600 si připsal zhruba dvě procenta po předchozích sedmi poklesech za sebou. Evropské burzy těžily z oživení na akciových trzích ve Spojených státech.

Podle agentury Reuters dnes index STOXX 600 zaznamenal nejprudší nárůst od vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách loni v dubnu. V úterý naopak utrpěl nejprudší pokles od referenda o odchodu Británie z Evropské unie z června 2016.

Hlavní index německé burzy DAX si dnes připsal 1,6 procenta. Podle analytika Davida Maddena z makléřské společnosti CMC Markets se někteří investoři snažili využít předchozího poklesu cen akcií k výhodným nákupům. Mezi investory nicméně i nadále panuje nejistota ohledně dalšího vývoje, píše agentura DPA.

Německé akcie podle analytiků výrazněji nezareagovaly na zprávu o tom, že konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD) dosáhly dohody ohledně vytvoření koaliční vlády. "Pro akciové trhy to není velká věc," uvedl analytik Sebastian Raedler ze společnosti Deutsche Bank.

Dow Jonesův index amerických akcií se v úterý zvýšil o zhruba 2,3 procenta po pondělním propadu o 4,6 procenta. Dnes index po počátečních ztrátách opět zamířil vzhůru a kolem 18:30 SEČ si připisoval zhruba 0,9 procenta.

Prudký pokles na amerických akciových trzích odstartoval již v pátek, kdy Dow Jonesův index ztratil přes 2,5 procenta. Překvapivě příznivá zpráva o lednovém vývoji trhu práce ve Spojených státech totiž vyvolala obavy, že inflace i úrokové sazby se budou zvyšovat rychleji, než se předpokládalo.

K vývoji na akciových trzích se dnes vyjádřil také americký prezident Donald Trump, podle kterého by akcie v době příznivých ekonomických zpráv neměly klesat. "Za starých časů by při oznámení dobrých zpráv zamířil akciový trh vzhůru. Dnes, když se oznámí dobrá zpráva, jde akciový trh dolů. Velká chyba. A my máme tolik dobrých (skvělých) zpráv o ekonomice," napsal Trump na svém twitterovém účtu.

Americký prezident dříve vývoj na burze často komentoval. Při pondělním propadu se však k situaci na akciovém trhu nevyjádřil a žádnou reakci na toto téma na svém twitterovém účtu nezveřejnil ani v úterý, upozorňuje agentura AP.