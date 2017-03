Brazilské firmy prodávaly zkažené maso a uplácely hygieniky i politiky. EU dovoz zakázala

před 45 minutami

Zákaz dovozu masa z Brazílie vydala Evropská unie, Čína, Jižní Korea či Švýcarsko. Největší brazilští zpracovatelé totiž čelí obvinění, že léta prodávali zkažené hovězí a drůbeží maso a upláceli kvůli tomu místní hygieniky i politiky. Země je největším vývozcem červeného masa na světě, může tak ročně přijít až o 12 miliard dolarů. Brazilský prezident označil kauzu za "ekonomickou ostudu".

Brasília/Curych/Praha - Evropská unie, Čína, Jižní Korea a Chile v pondělí zcela nebo částečně zakázaly dovoz masa z Brazílie. Reagovaly tak na zprávu, že úřady této jihoamerické země obvinily největší brazilské zpracovatele a vývozce masa, že léta prodávali zkažené hovězí a drůbeží maso a upláceli kvůli tomu místní hygieniky i politiky. K restrikcím na dovoz brazilského masa se připojily také Švýcarsko a Hongkong, Jižní Korea svůj zákaz naopak zrušila. Čeští veterináři potvrdili, že dozor nad masem z Brazílie, které se do Česka dováží, zpřísnili.

V sázce je brazilský export v hodnotě asi 12 miliard dolarů (302 miliard Kč) ročně. Brazílie je největším vývozcem červeného masa na světě a vyšetřované firmy většinu svého zboží vyvážejí právě do Evropy, Číny a do dalších částí světa. Částečný nebo úplný zákaz dovozu do EU, Číny a Chile přišel navzdory tomu, že se brazilský prezident Michel Temer snažil v uplynulých dnech ujišťovat některé velvyslance, že brazilské maso je nezávadné.

Do České republiky se z Brazílie podle Státní veterinární správy loni dovezlo 1163 tun drůbežího masa, hovězí se v posledních dvou letech napřímo vůbec nedováželo. Je ale možné, že se maso dostalo na trh v jiném členském státě EU. Možnost zákazu dovozu Česko podle mluvčího veterinářů Petra Pejchala nemá.

"Jelikož se jedná o harmonizovaný dovoz, pro který podmínky stanovila EU, nemůže ČR jako členský stát jednostranně zakázat dovoz z třetí země. Podobné omezení by mohla vydat Evropská komise, pokud by bylo prokázáno, že nefunguje systém dozoru v Brazílii. Česká republika však může případně zintenzivnit kontroly zásilek masa v místě určení zásilek," uvedl Pejchal.

Podle něj se v minulosti počet závad zjištěných u masa z Brazílie významně nelišil od zásilek masa z jiných států mimo EU. "V loňském roce se jednalo o zjištění nedeklarovaných fosfátů v zásilce drůbežích polotovarů," sdělil Pejchal.

Brazilský prezident Temer poprask kolem brazilského masného průmyslu označil za přehnaný. Problémy se podle něj týkají pouze zlomku brazilských závodů na zpracování masa. Připustil ale, že tato kauza je pro Brazílii "ekonomickou ostudou".

Agentura AP uvedla, že Evropská unie zakázala dovoz masa pouze těm společnostem, které jsou zapleteny do korupčního skandálu. Konkrétní názvy firem ale mluvčí Evropské komise neuvedl. Jasné není ani to, jak dlouho by mělo omezení platit.

Brazilský ministr zemědělství Blairo Maggi následně uvedl, že Čína pozastavila vykládku brazilského masa ve svých přístavech. Dočasný zákaz dovozu masa z Brazílie pak oznámilo i Chile.

Brazilská policie minulý týden provedla razie ve dvou největších masokombinátech v zemi, vláda uzavřela tři závody a pozastavila výkon funkce 33 úředním činitelům. Obvinění z řady nehygienických praktik se týká více než 30 firem. Mezi nimi je i největší světový vývozce hovězího masa JBS a přední brazilský producent drůbežího BRF. Vyšetřovatelé je viní z toho, že jejich manažeři podpláceli zdravotnické činitele a politiky, aby získali pro své závadné zboží vládní osvědčení. Obě firmy to odmítají.

Část úplatků od masných firem šla podle vyšetřovatelů politikům dvou stran nynější vládni koalice. Z tohoto hlediska jde o další ze série vyšetřování korupčních vztahů mezi brazilskými politiky a velkým byznysem. Sérii odstartoval před třemi lety skandál kolem ropné společnosti Petrobras, kvůli němuž už bylo odsouzeno přes 100 lidí, včetně řady politiků.

autor: ČTK