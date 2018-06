Evropská unie vrací úder za americká cla na ocel. Odvetná opatření by mohla začít platit v červenci

Opatření Evropské komise reagují na cla, která udělil Donald Trump na ocel a hliník z EU.

Ženeva - Evropská unie by mohla zavést předběžná opatření na ochranu svého ocelárenského a hliníkárenského průmyslu před levným dovozem ocele původně určené pro USA již v červenci, i když vyšetřování bude trvat devět měsíců. Agentuře Reuters to řekla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Odvetná cla na americké zboží kvůli zavedení cel na hliník a ocel by mohla být představená 20. nebo 21. června.

"Můžeme přijmout předběžná opatření již v červenci. To je to, o čem se chystáme jednat. Chceme vidět předběžné výsledky vyšetřování," uvedla. Dodala, že již existují neoficiální důkazy, které ukazují, že ocel určená pro americký trh bude kvůli americkým dovozním clům přesměrována do Evropy.

Podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) může EU zavést dočasná ochranná cla až na 200 dní, pokud předběžné zjistí, že očekávaný růst dovozu by mohl vážně poškodit její odvětví ocele a hliníku. Evropská komise, která dohlíží na obchodní politiku 28 členských zemí EU, začala koncem března zkoumat, zda kvůli americkým clům nemá podniknout opatření, která by zabránila hlavně asijským producentům zaplavit Evropu jejich ocelí.

Spojené státy začaly od 23. března uplatňovat cla 25 procent na dovoz ocele a deset procent na dovoz hliníku z většiny zemí. Od minulého týdne se cla vztahují také na dovoz z EU.

Protože americká cla na evropskou ocel a hliník považuje EU za nespravedlivá, chystá se v souladu s pravidly WTO představit koncem června vlastní odvetná cla vůči americkému zboží. Vše podle Malmströmové bude v souladu s postupy WTO.

Malmströmová také vyjádřila lítost nad tím, že se nepodařilo EU a USA dosáhnout dohody ohledně dovozních cel na hliník a ocel. Spojené státy nyní zvažují podobná cla na auta, což by podle ní mohlo vést ještě k větším odvetným opatřením, než v případě ocele. "Pokud se to stane, bude to mimořádně nešťastné. Bude to mít vážné následky, nejen v Evropě, ale po celém světě."