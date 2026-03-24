EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, zruší 99 procent cel

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží.
Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU.
Obě strany se na úzké obchodní spolupráci dohodly v době, kdy jejich exportéři čelí překážkám v podobě cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jejich ekonomiky se potýkají s nejistotou v dodávkách kritických surovin.
„Vysíláme zbytku světa silný signál, že přátelství a spolupráce znamenají v této turbulentní době nejvíce,“ uvedla von der Leyenová.
Podle komise zruší dohoda 99 procent cel na vývoz evropského zboží, díky čemuž ušetří exportéři miliardu eur (24,5 miliard korun) ročně. Austrálie zcela zruší například cla na evropské víno, ovoce, zeleninu či čokoládu, po třech letech od podpisu dohody i na sýry.
Unijní země vyvezly loni do Austrálie zboží v hodnotě 37 miliard eur. Obchodní dohoda by měla podle Bruselu pomoci k tomu, že objem vývozu naroste v příštích deseti letech o třetinu.
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
Nová scéna Národního divadla projde rekonstrukcí, nabídne moderní sál i nové prostory
Národní divadlo v Praze v úterý zahájí generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. Rekonstrukce potrvá dva roky.
ŽIVĚ Tejc proti Rajchlovi. Ministr vysvětlil, co vláda (ne)plánuje s neziskovkami
Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku, či třeba USA, řekl v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.
ŽIVĚ Zelenskyj: Američané se soustředili na Írán, ale i válka proti Ukrajině musí skončit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v pondělí posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP.