24. 3. Gabriel
Zahraničí

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, zruší 99 procent cel

ČTK

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží.

Australia European Union
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese po dosažení dohody o konečném znění dohody o volném obchodu v budově parlamentu v Canbeře v úterý 24. března 2026.Foto: CTK
Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU.

Obě strany se na úzké obchodní spolupráci dohodly v době, kdy jejich exportéři čelí překážkám v podobě cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jejich ekonomiky se potýkají s nejistotou v dodávkách kritických surovin.

Související

„Vysíláme zbytku světa silný signál, že přátelství a spolupráce znamenají v této turbulentní době nejvíce,“ uvedla von der Leyenová.

Podle komise zruší dohoda 99 procent cel na vývoz evropského zboží, díky čemuž ušetří exportéři miliardu eur (24,5 miliard korun) ročně. Austrálie zcela zruší například cla na evropské víno, ovoce, zeleninu či čokoládu, po třech letech od podpisu dohody i na sýry.

Unijní země vyvezly loni do Austrálie zboží v hodnotě 37 miliard eur. Obchodní dohoda by měla podle Bruselu pomoci k tomu, že objem vývozu naroste v příštích deseti letech o třetinu.

Související
Mohlo by vás zajímat
Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

ŽIVĚ Tejc proti Rajchlovi. Ministr vysvětlil, co vláda (ne)plánuje s neziskovkami

Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku, či třeba USA, řekl v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.

