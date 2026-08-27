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Světová ekonomika

Deloitte zaplatí vládě USA stovky milionů, zvýhodňovala některé skupiny zaměstnanců

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Poradenská a auditorská společnost Deloitte zaplatí americké vládě 445 milionů korun, aby ukončila spor týkající se pravidel pro rozmanitost, rovnost a začleňování na pracovišti. Ministerstvo spravedlnosti firmě vytýkalo, že při náboru a zaměstnávání zvýhodňovala některé skupiny zaměstnanců, což současná administrativa Donalda Trumpa u federálních dodavatelů zakazuje.

Globální generální ředitel Deloitte Joe Ucuzoglu
Globální generální ředitel Deloitte Joe UcuzogluFoto: Deloitte
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Deloitte obvinění odmítla, přesto se rozhodla dohodu přijmout. Firma uvedla, že se chce vyhnout nákladům a komplikacím, které by přinesl dlouhý soudní spor.

Trumpova administrativa od návratu do Bílého domu výrazně omezuje programy označované zkratkou DEI. Prezident už dříve podepsal nařízení, které firmám spolupracujícím s federální vládou zakazuje používat postupy, jež vláda považuje za formu pozitivní diskriminace.

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Dohodu s firmou uvítal zástupce generálního prokurátora Stanley Woodward. Podle něj potvrzuje snahu ministerstva odstranit z amerických pracovišť praktiky, které administrativa označuje za „woke“ a v rozporu s ústavou.

Deloitte přitom není první velkou firmou, která se rozhodla spor s federální vládou urovnat finanční dohodou. Podobný krok letos podnikla také IBM, která zaplatila v přepočtu přibližně 410 milionů korun, aby se vyhnula soudnímu řízení kvůli obdobným výhradám.

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