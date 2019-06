Čína a Spojené státy budou opět jednat o tom, jak ukončit obchodní válku

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se dnes na napjatě sledované schůzce na okraj summitu zemí G20 domluvili na pokračování jednání o vzájemné obchodní dohodě, která má vyřešit celní válku. Dohoda by uklidnila napjaté finanční trhy a pomohla i české ekonomice.

Šéf Bílého domu označil setkání se Siem za "excelentní", obě země jsou podle něj nyní znovu "na správné cestě". Peking sdělil, že Washington ustoupil od zvažovaného záměru uvalit další cla na čínské zboží.

"Za 'excelentní' budou mít výsledek dnešního setkání také burzy, až se při pondělku otevřou. Lze očekávat, že její výsledek dodá vzpruhu akciovým trhům a obecněji rizikovějším aktivům. Naopak dluhopisy a obecněji bezpečná aktiva, dost možná včetně zlata, zaznamenají cenový pokles. Což v případě dluhopisů znamená růst výnosů," komentoval čerstvou událost hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Návrat obou mocností k vyjednávacímu stolu je dobrou zprávou i pro českou ekonomiku, která je na hladkém chodu mezinárodního obchodu závislá.

Trhy teď mají podle Kovandy víkend na to, aby příznivou zprávu "zpracovaly". "Riziko toho, že by v pondělí 'přestřelily' a reagovaly až přehnaně pozitivně, je omezené. I tak však je třeba si uvědomit, že výsledek ósackého jednání znamená přinejlepším jen návrat do situace platné počátkem května. Riziko vyostření (nejen) obchodního napětí mezi oběma zeměmi je stále značné," upozorňuje však hlavní ekonom Czech Fund.

Celní válka mezi USA a Čínou se naplno rozhořela loni v březnu. Kvůli sporu trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ztroskotaly v květnu. Nyní by v nich zástupci obou zemí mohli pokročit.

USA po jednání prezidentů prozatím odvolaly zvažované uvalení dalších cel na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA se pohybuje kolem 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč), uvedla agentura Kjódó. Tento závazek potvrdila i čínská státní agentura Nová Čína.

Oba prezidenti vyjadřovali optimistická očekávání již při příchodu na dnešní jednání. Před jejím začátkem čínský prezident řekl, že dává přednost dialogu před konfrontací. Trump zase dal najevo, že pokud uzavře s Pekingem "spravedlivou" dohodu, půjde o historický úspěch.