Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory

"Stává se to skutečností - s novou jadernou energií bude Švédsko disponovat stabilnější, konkurenceschopnější a ekologičtější výrobou energie," řekl podle listu Financial Times švédský předseda vlády na tiskové konferenci. Vláda plánuje postavit reaktory v jaderné elektrárně Ringhals na jihozápadě země. Společně budou mít výkon přibližně 1500 megawattů, což odpovídá výkonu dvou velkých reaktorů, píše AFP.
Státní energetická společnost Vattenfall zvažuje jako dodavatele reaktorů britskou společnost Rolls-Royce nebo americkou firmu GE Vernova. Cena projektu je stále předmětem vyjednávání, uvedla podle AFP šéfka Vattenfall Anna Borgová. Plán ale počítá s výstavbou reaktorů do roku 2035.
Švédsko postavilo v 70. letech minulého století 12 reaktorů, po jaderné havárii v americké elektrárně Three Mile Island v březnu 1979 ale od další výstavby upustilo, píše list. V roce 1980 pak Švédsko v celonárodním referendu odhlasovalo postupnou likvidaci své jaderné energetiky. V současnosti funguje pouze polovina původních reaktorů, obstarávají asi 30 procent spotřebované elektřiny v zemi.
Současná středopravicová vláda je jádru nakloněna. Švédsko má podle odborníků nevyvážený energetický systém - velkou část elektřiny produkují vodní elektrárny v řídce obydlené severní části země, zatímco průmyslový jih se potýká s rostoucími cenami poté, co se podíl jaderné energie v průběhu let zmenšil, píše list.
Konstrukce malých modulárních reaktorů je poměrně jednoduchá, zabere méně času než výstavba velkých reaktorů a cena je nižší. Jeden takový reaktor má výkon od 300 do 500 megawattů, píše AFP. Velká část z nich ale stále čeká na schválení regulačními úřady.