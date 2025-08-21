Ekonomika

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory

ČTK ČTK
před 59 minutami
Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to podle agentury AFP nebo listu The Financial Times švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů. Země tak po desítkách let podle médií mění svůj přístup k jádru.
Modulární jaderná elektrárna (ilustrační obrázek)
Modulární jaderná elektrárna (ilustrační obrázek) | Foto: Rolls-Royce

"Stává se to skutečností - s novou jadernou energií bude Švédsko disponovat stabilnější, konkurenceschopnější a ekologičtější výrobou energie," řekl podle listu Financial Times švédský předseda vlády na tiskové konferenci. Vláda plánuje postavit reaktory v jaderné elektrárně Ringhals na jihozápadě země. Společně budou mít výkon přibližně 1500 megawattů, což odpovídá výkonu dvou velkých reaktorů, píše AFP.

Státní energetická společnost Vattenfall zvažuje jako dodavatele reaktorů britskou společnost Rolls-Royce nebo americkou firmu GE Vernova. Cena projektu je stále předmětem vyjednávání, uvedla podle AFP šéfka Vattenfall Anna Borgová. Plán ale počítá s výstavbou reaktorů do roku 2035.

Švédsko postavilo v 70. letech minulého století 12 reaktorů, po jaderné havárii v americké elektrárně Three Mile Island v březnu 1979 ale od další výstavby upustilo, píše list. V roce 1980 pak Švédsko v celonárodním referendu odhlasovalo postupnou likvidaci své jaderné energetiky. V současnosti funguje pouze polovina původních reaktorů, obstarávají asi 30 procent spotřebované elektřiny v zemi.

Současná středopravicová vláda je jádru nakloněna. Švédsko má podle odborníků nevyvážený energetický systém - velkou část elektřiny produkují vodní elektrárny v řídce obydlené severní části země, zatímco průmyslový jih se potýká s rostoucími cenami poté, co se podíl jaderné energie v průběhu let zmenšil, píše list.

Konstrukce malých modulárních reaktorů je poměrně jednoduchá, zabere méně času než výstavba velkých reaktorů a cena je nižší. Jeden takový reaktor má výkon od 300 do 500 megawattů, píše AFP. Velká část z nich ale stále čeká na schválení regulačními úřady.

 
Mohlo by vás zajímat

Česká pošta přestává přijímat balíky do USA, důvodem je Trumpovo nařízení

Česká pošta přestává přijímat balíky do USA, důvodem je Trumpovo nařízení

USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy

USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy

V Itálii zadrželi Ukrajince podezřelého z odpálení plynovodů Nord Stream

V Itálii zadrželi Ukrajince podezřelého z odpálení plynovodů Nord Stream

Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent

Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Švédsko jaderná elektrárna jaderná energetika jaderná energie výstavba jaderný reaktor

Právě se děje

Aktualizováno před 38 minutami
Rakušan svolal schůzku s Fialou a Hřibem. Zavážou se, že nebudou vládnout s ANO

Rakušan svolal schůzku s Fialou a Hřibem. Zavážou se, že nebudou vládnout s ANO

Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně schůzku, na které chce deklarovat, že za žádných okolností nepodpoří vládu s ANO.
před 41 minutami
Spartě trefil solidní náskok do odvety Rrahmani, Baník srazil vlastní gól Chaluše

Spartě trefil solidní náskok do odvety Rrahmani, Baník srazil vlastní gól Chaluše

Fotbalisté Sparty v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Konferenční ligy porazili doma FC Riga 2:0. Naopak dohánět manko bude muset Baník Ostrava.
před 43 minutami
Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí

"Nařídil jsme okamžitě zahájit jednání o propuštění všech rukojmích a o ukončení války za podmínek přijatelných pro Izrael," uvedl Netanjahu.
před 46 minutami
Izraelská armáda je na předměstí města Gaza, chystá se obsadit poslední baštu Hamásu

Izraelská armáda je na předměstí města Gaza, chystá se obsadit poslední baštu Hamásu

Podle agentur armáda začala kontaktovat nemocnice a mezinárodní organizace působící v Gaze, aby se připravily na evakuaci mimo město.
před 59 minutami
Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory

Vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů.
před 1 hodinou
Jdi domů, Ivane, skandoval dav Čechů i Ukrajinců kousek od ruského velvyslanectví
6:45

Jdi domů, Ivane, skandoval dav Čechů i Ukrajinců kousek od ruského velvyslanectví

Aktuálně.cz zachytilo akci na podporu Ukrajinu a připomínku výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
před 1 hodinou
Základní skupina Evropské ligy je hodně daleko. Olomouc prohrála s Malmö 0:3

Základní skupina Evropské ligy je hodně daleko. Olomouc prohrála s Malmö 0:3

Dvě branky zaznamenal v prvním poločase černohorský útočník Sead Hakšabanovič, třetí gól přidal v nastavení druhé půle Lasse Johnsen z pokutového kopu
Další zprávy