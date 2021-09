Od podzimu zdraží pečivo, tvrdí Svaz českých pekařů. Víc stojí mouka i energie

Papež František, který byl od neděle na čtyřdenní návštěvě Slovenska, odcestoval ve středu odpoledne z bratislavského Štefánikova letiště zpět do Vatikánu. Na letiště se s hlavou katolické církve přišla rozloučit slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, nejvyšší ústavní činitelé, zástupci katolické církve a další hosté. U cesty k letišti stály desítky věřících, kteří doufali, že ještě naposledy hlavu katolické církve zahlédnou, popsal server Sme.sk.

Se slovenskou prezidentkou papež před odletem ještě krátce promluvil v letištním salonku. Čaputová jej pak doprovodila po červeném koberci až k letadlu. Před nástupem do stroje italské letecké společnosti Alitalia si František podal ruku s církevními představiteli, premiérem Eduardem Hegerem a předsedou parlamentu Borisem Kollárem. Na palubě stroje doprovázejí nejvyššího představitele katolické církve novináři. Let do Říma potrvá asi dvě hodiny.