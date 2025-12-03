Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

"Žádná evropská mlékárna nedokáže máslo za tyto peníze při současných nákladech vyrobit," tvrdí mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.
Čtvrtkilovou kostku lze za méně než třicet korun koupit hned ve dvou velkých obchodních řetězcích. V jednom lze za tuto cenu koupit jen pět kusů na osobu, v druhém maximálně 12.
Ještě nedávno přitom kupovali Češi čtvrtkilovou kostku másla v průměru za 67 korun, jak ukazují data Českého statistického úřadu.
"Nízkou cenu způsobují zejména masivně uvolněné staré mrazírenské zásoby v zahraničí, kterým končí trvanlivost a musí se rychle prodat," vysvětluje Zemánek.
Jde o rozmrazená másla zejména z Belgie a Německa. Zákazníci přitom nemají šanci poznat, že jde o rozmrazenou potravinu. Evropská legislativa totiž umožňuje takové máslo neoznačovat.
České zákony jsou v tomhle ohledu přísnější. Čeští výrobci musí takové máslo prodávat pod označením stolní.
Máslo v Česku
- S označením "čerstvé" se smí prodávat jen máslo po dobu dvaceti dní od data výroby. Takové máslo musí být uchováváno při teplotě do 8 °C.
- S označením "stolní máslo" se smí prodávat takové máslo, které mohlo být skladováno při chladírenských nebo i mrazírenských teplotách až dva roky.
Rozmrazeného másla coby strategické suroviny ze státních hmotných rezerv se prý na českém trhu objevuje jen minimum.
"Většinou jde pak do výroby, na pulty míří zmrazené máslo zejména ze zahraničí," říká Zemánek. Na nízké ceně se prý podepisuje i převis nabídky mléčného tuku nad poptávkou.
Podle expertů je rozmrazené máslo naprosto nezávadné. "Ale nepoužíval bych ho do krémů, hodí se spíš do vánočky," poznamenal Zemánek.
"Z pohledu chuti mu chybí čerstvost a může být i lehce nažluklé z důvodů probíhajících oxidativních změn, dokonce i při mrazírenských teplotách," řekl už dřív šéf Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
Způsob rozmrazování musí být takový, aby pod obalem nevznikaly kapky kondenzované vody. Jinak prý hrozí růst plísní.
"Máslo obsahuje tuk, který mražením nedegraduje. Záleží ale na délce, způsobu a teplotě mražení. Nesprávné skladování může mít za následek například žluknutí másla," tvrdí Jana Hajšlová, vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Žluknutí znamená znehodnocení tuků. Namísto nutričního pokladu se z másla stává zapáchající hmota nepříjemné chutí a žlutého zabarvení.
Máslo lze uchovat zmražené maximálně dva roky, a to při teplotě ne vyšší než minus 18°C. Experti varují před tím, aby se zamrazovalo už jednou rozmrazené máslo.
Popularita a spotřeba másla je v České republice tradičně vysoká. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza naznačil, že lidé v obchodech berou levné máslo útokem.
"Snižují si náklady na pečení vánočního cukroví," poznamenal Prouza.
Možnost výhodné koupě prý nebude trvat dlouho, jak upozorňuje mluvčí Potravinářské komory ČR. Cena se po vyprodání zásob vrátí k původní úrovni. A výhledově spíš poroste.
Zpracování mléka a výroba mléčných produktů je totiž energeticky náročná. A energie jsou drahé.
V Evropě navíc dlouhodobě klesá počet dojnic. K tomu se přidávají rostoucí poplatky za obaly, odpady nebo další regulace, které zemědělcům a potravinářům ztěžují podnikání.