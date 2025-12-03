Ekonomika

Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Tuzemské obchody zaplavuje nezvykle levné máslo. Čtvrtkilovou kostku lze koupit i za méně než třicet korun. Nízká cena prý nevydrží dlouho. Zástupce Potravinářské komory ČR popisuje, odkud výrobek je a na co si dát pozor.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Žádná evropská mlékárna nedokáže máslo za tyto peníze při současných nákladech vyrobit," tvrdí mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.

Čtvrtkilovou kostku lze za méně než třicet korun koupit hned ve dvou velkých obchodních řetězcích. V jednom lze za tuto cenu koupit jen pět kusů na osobu, v druhém maximálně 12. 

Související

Nemilá zpráva před Vánoci, vejce prudce zdražují. Na vině není jen ptačí chřipka

slepice, volný výběh, ilustrační foto

Ještě nedávno přitom kupovali Češi čtvrtkilovou kostku másla v průměru za 67 korun, jak ukazují data Českého statistického úřadu.  

"Nízkou cenu způsobují zejména masivně uvolněné staré mrazírenské zásoby v zahraničí, kterým končí trvanlivost a musí se rychle prodat," vysvětluje Zemánek.

Jde o rozmrazená másla zejména z Belgie a Německa. Zákazníci přitom nemají šanci poznat, že jde o rozmrazenou potravinu. Evropská legislativa totiž umožňuje takové máslo neoznačovat.

České zákony jsou v tomhle ohledu přísnější. Čeští výrobci musí takové máslo prodávat pod označením stolní.

Máslo v Česku

  • S označením "čerstvé" se smí prodávat jen máslo po dobu dvaceti dní od data výroby. Takové máslo musí být uchováváno při teplotě do 8 °C.
  • S označením "stolní máslo" se smí prodávat takové máslo, které mohlo být skladováno při chladírenských nebo i mrazírenských teplotách až dva roky.

Rozmrazeného másla coby strategické suroviny ze státních hmotných rezerv se prý na českém trhu objevuje jen minimum.

"Většinou jde pak do výroby, na pulty míří zmrazené máslo zejména ze zahraničí," říká Zemánek. Na nízké ceně se prý podepisuje i převis nabídky mléčného tuku nad poptávkou. 

Podle expertů je rozmrazené máslo naprosto nezávadné. "Ale nepoužíval bych ho do krémů, hodí se spíš do vánočky," poznamenal Zemánek.

"Z pohledu chuti mu chybí čerstvost a může být i lehce nažluklé z důvodů probíhajících oxidativních změn, dokonce i při mrazírenských teplotách," řekl už dřív šéf Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Způsob rozmrazování musí být takový, aby pod obalem nevznikaly kapky kondenzované vody. Jinak prý hrozí růst plísní. 

Související

Za rekordní ceny mléka může Green Deal, tvrdí farmáři. Mají větší náklady a méně krav

Statek Patákovi kráva

"Máslo obsahuje tuk, který mražením nedegraduje. Záleží ale na délce, způsobu a teplotě mražení. Nesprávné skladování může mít za následek například žluknutí másla," tvrdí Jana Hajšlová, vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Žluknutí znamená znehodnocení tuků. Namísto nutričního pokladu se z másla stává zapáchající hmota nepříjemné chutí a žlutého zabarvení. 

Máslo lze uchovat zmražené maximálně dva roky, a to při teplotě ne vyšší než minus 18°C. Experti varují před tím, aby se zamrazovalo už jednou rozmrazené máslo.

Popularita a spotřeba másla je v České republice tradičně vysoká. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza naznačil, že lidé v obchodech berou levné máslo útokem.

"Snižují si náklady na pečení vánočního cukroví," poznamenal Prouza. 

Možnost výhodné koupě prý nebude trvat dlouho, jak upozorňuje mluvčí Potravinářské komory ČR. Cena se po vyprodání zásob vrátí k původní úrovni. A výhledově spíš poroste.

Zpracování mléka a výroba mléčných produktů je totiž energeticky náročná. A energie jsou drahé.

V Evropě navíc dlouhodobě klesá počet dojnic. K tomu se přidávají rostoucí poplatky za obaly, odpady nebo další regulace, které zemědělcům a potravinářům ztěžují podnikání.

 
Mohlo by vás zajímat

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu
ekonomika Aktuálně.cz Obsah máslo obchod potraviny nákup domácí

Právě se děje

před 23 minutami
Každoroční předvánoční dárek od vesmíru. V prosinci vrcholí meteorický roj Geminidy

Každoroční předvánoční dárek od vesmíru. V prosinci vrcholí meteorický roj Geminidy

V prosinci každoročně přichází na scénu Geminidy, jeden z nejpůsobivějších meteorických rojů vůbec. Letos bude pozorování přát i Měsíc.
před 39 minutami
Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?
Přehled

Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?

Podívejte se na přehled těch největších hráčů na českém trhu, jejich cen i hlavních filmových či seriálových taháků.
před 39 minutami
"Historická chyba." Brusel varuje před další agresi, jde o Putinovy válečné zločiny
1:26

"Historická chyba." Brusel varuje před další agresi, jde o Putinovy válečné zločiny

Eurokomisař pro spravedlnost Michael McGrath odsoudil verzi případné dohody, která by Rusko zbavila odpovědnosti za válečné zločiny.
před 49 minutami

S těmito auty je na STK největší svízel: Každé druhé až třetí si musí dát "opáčko"

S těmito auty je na STK největší svízel: Každé druhé až třetí si musí dát "opáčko"
Prohlédnout si 17 fotografií
První generace Dacie Duster se vyráběla mezi roky 2010 až 2018. U STK dokáže pořádně pozlobit.
Druhá generace (2018 až 2024) na tom však není o mnoho lépe.
před 49 minutami
Bonus, nebo zkáza? Co se skutečně stane s vaším tělem, když přestanete jíst maso

Bonus, nebo zkáza? Co se skutečně stane s vaším tělem, když přestanete jíst maso

Co se vlastně děje s tělem, když maso zmizí z talíře, byť jen na pár týdnů? Výzkumy ukazují, že i krátkodobé bezmasé období přináší překvapivé změny.
před 1 hodinou
Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Kostka pod třicet korun? Na co si dát pozor, když používáte rozmrazené máslo

Na český trh se dostalo velké množství rozmrazených másel ze zahraničí. Prodává se i za méně než 30 korun.
před 1 hodinou
Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

V malé otevřené ekonomice, jako je ta česká, podle Jiřího Rusnoka nelze příliš přeceňovat roli vlády.
Další zprávy