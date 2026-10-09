Sucho zasáhlo výrobu elektřiny. Vltavské elektrárny jedou na zlomek obvyklého výkonu

Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu.
V pátek to řekl mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier. Voda z přehrad vlivem sucha a nadlepšování toků řek postupně ubývá. Středočeský a Jihočeský kraj proto tento týden vyhlásily opatření kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok.
"Všechny naše vodní elektrárny na Vltavě jsou v provozu, jejich výroba je ale vzhledem k uvedeným omezením výrazně snížena. Celková výroba vodních elektráren na Vltavě je v současnosti na 40 až 50 procentech dlouhodobého průměru," uvedl Schreier.
Z Vraného nyní odtéká jen 28 metrů krychlových za sekundu, dvě soustrojí vodní elektrárny přitom dokážou zpracovat dohromady až 180 metrů krychlových za sekundu.
"Elektrárna Orlík při současném přítoku cca 15 metrů krychlových za sekundu může využívat maximálně tento objem vody, a její výroba je tak oproti původní situaci snížena na méně než polovinu," vysvětlil Schreier.
Také ostatní elektrárny na jihu Čech, mezi něž patří Lipno I, Lipno II, Hněvkovice a Kořensko, využívají pouze vodu nutnou k zajištění minimálních průtoků a jejich výroba je oproti běžnému stavu nižší o desítky procent.
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení ve středu rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slapské a případně i Orlické přehradě.
Jihočeský kraj v úterý vyhlásil stav sucha pro celý region, umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní. Při stavu sucha však nastává zkrácené řízení, kdy povodí ve spolupráci s krajem může k úpravě odtoku přistoupit okamžitě.
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