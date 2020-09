Stát nemá co řešit rizikovost dodavatelů sítí 5G, tvrdí studie placená čínskou Huawei

Česko by mělo posuzovat dodavatele technologií pro mobilní sítě 5G na základě technických kritérií při zachování mimořádné možnosti státu vyloučit dodavatelskou firmu na základě politického rozhodnutí, tvrdí studie advokátní kanceláře Toman & Partneři, kterou platila Huawei. Rizikovost dodavatelů by dle ní měli primárně hodnotit operátoři, kteří jsou za bezpečnost sítí zodpovědní, a nikoliv stát.

Čínská Huawei podle Deníku N. nedávno zrušila svou žádost o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné u Národního bezpečnostního úřadu. Pro spolupráci s českými operátory při budování mobilních sítí 5G v Česku ale prověrku nepotřebuje. V roce 2018 před používáním softwaru i hardwaru od Huawei varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

I když zohlednění netechnických kritérii považuje studie za legitimní, upozorňuje, že jejich paušální aplikace bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem může způsobit vyloučení dodavatele, který v konkrétním případě nepředstavuje riziko pro bezpečnost 5G sítí. Navrhuje proto tzv. německý model, který kombinuje technické posouzení a následné politické posouzení za předem stanovených podmínek.

"Prioritou každého státu je zajištění bezpečnosti nově budovaných 5G sítí. To však neznamená, že bychom při tom měli rezignovat na dodržování základních zásad právního státu při posuzování dodavatelů, kteří se na jejich budování chtějí účastnit," uvedl Petr Toman z kanceláře Toman & Partneři.

Klíčem k řešení je podle Tomana transparentní diskuse mezi státem, operátory, dodavateli a odbornou veřejností, především však důsledné oddělení politického a právního posouzení činnosti dodavatelů a technických a netechnických kritérií.

Podle viceprezidenta Huawei pro region střední, východní a severní Evropy Radoslawa Kedzii by průlomem v otázce zabezpečení 5G sítí mohlo být certifikační schéma NESAS, které se zaměřuje na produkty a zařízení určené pro sítě 4. a 5. generace. Schéma je podle něj standardizovaným mechanismem hodnocení kybernetické bezpečnosti. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, a je tedy společné pro všechny výrobce, kteří by chtěli do sítě integrovat svá řešení.

Právě NESAS by podle Kedzii mohl být cestou k posuzování bezpečnosti dodavatelů vzhledem ke svému zaměření na technickou stránku každého výrobku, nikoliv na původ dodavatele.

Technologie Huawei používají všichni tři tuzemští mobilní operátoři. V Česku se v současnosti koná aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Jedním z hlavních dodavatelů technologií pro tyto sítě je Huawei, dalšími jsou například Ericsson nebo Nokia.

