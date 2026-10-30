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Ekonomika

Studentů přibývá. K úterní stávce se připojí nejméně čtyři pražské vysoké školy

ČTK
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Ke studentské stávce na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a proti převedení jejich financování na stát, kterou na 3. listopadu vyhlásila platforma Výbor solidarity studentů, se připojí nejméně čtyři pražské vysoké školy.

Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace "Ruce pryč od médií!", kterou na protest proti rušení koncesionářských poplatků pořádá spolek Milion chvilek na podporu České televize a Českého rozhlasu. Praha, 25. října 2026.Foto: HN – Václav Vašků
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Kromě Divadelní (DAMU), Filmové a televizní (FAMU) a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (HAMU) se k výstražné stávce přidají také České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola ekonomická (VŠE) a některé fakulty Univerzity Karlovy (UK). Sdělila to v pátek Barbora Kůtová ze stávkového výboru DAMU.

Z UK se do stávky zapojí například Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta, Právnická fakulta nebo Pedagogická fakulta. Mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické Michal Janovský sdělil, že i tamní studenti se aktuálně domlouvají, jakým způsobem stávku podpoří.

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Studentská platforma v Brně vyhlásila stávku na úterý 3. listopadu, kdy budou proti záměru vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky stávkovat pracovníci ČT a ČRo. Ke stávce se přihlásili také olomoučtí vysokoškoláci.

Ve středu se během státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu sešly na podporu ČT a ČRo na shromážděních tisíce lidí v Brně i dalších městech v Česku. Podpořit jejich nezávislost přišli lidé také například v Hradci Králové, Plzni a ve Zlíně, kde akce pořádal spolek Milion chvilek. Studenti i veřejnost proti plánovaným změnám demonstrovali už v předchozích dnech.

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Převedení financování ČT a ČRo na stát a zrušení rozhlasového a televizního poplatku poslala ve Sněmovně do druhého čtení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů při zrychleném jednání v noci na sobotu. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který veřejnoprávním médiím zároveň ubere peníze, čelí kritice od rektorů vysokých škol, církví, divadel i dalších kulturních institucí. Podle zástupců vládního tábora chystaná změna nezávislost médií neohrozí.

Lidé se na protest proti chystaným změnám spontánně shromáždili hned v noci na sobotu na pražském Malostranském náměstí poblíž budovy Sněmovny. Spolek Milion chvilek v následujících dnech svolal několik shromáždění s podtitulem Ruce pryč od médií. V sobotu několik tisíc lidí dorazilo na brněnské náměstí Svobody, v neděli lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze. Spolek další protest ohlásil na 15. listopad na pražskou Letnou.

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Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení, které neznamená útok na demokracii nebo konec jejich nezávislosti.

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