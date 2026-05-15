Strnad zakládá novou firmu. Mohla by investovat deset miliard eur

Český miliardář Michal Strnad zakládá novou investiční společnost, která by mohla disponovat deseti miliardami eur (zhruba 240 miliard korun) na akvizice v Evropě a Spojených státech. S odvoláním na rozhovor se Strnadem o tom v pátek informovala agentura Bloomberg. Část peněz by měla pocházet z nedávného prodeje akcií ve Strnadově zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG).
Mluvčí CSG Andrej Čírtek upřesnil, že částka deset miliard eur představuje teoretickou investiční kapacitu při využití dluhového financování pro případ větších transakcí.
„Nejde o family office v tradičním smyslu, ale o investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl, která funguje odděleně od CSG a bez personálního propojení s jejím managementem,“ vysvětlil Čírtek.
Strnad již podle agentury Bloomberg pod novou investiční společnost převedl některá svá aktiva, a to například podíl v pražském hotelu Four Seasons či fotbalový klub Viktoria Plzeň.
Mezi podniky, které Strnad považuje za potenciálně zajímavé, pak patří například tuzemské aktivity dánské skupiny Marius Pedersen působící v odpadovém hospodářství, které mají být na prodej. Podnikatel rovněž uvedl, že má stále velký zájem o akvizice mediálních společností.
Investice nové firmy by podle Strnada měly být diverzifikované a směřovat do slibných růstových odvětví. Podle mluvčího je cílem dlouhodobá diverzifikace investic. Strnad zdůraznil, že má zájem o aktivity, které má smysl držet po delší dobu.
Uvedl rovněž, že jedná o několika možných spolupracích s Renátou Kellnerovou, která se po smrti svého manžela Petra Kellnera převzala kontrolu nad investiční skupinou PPF.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Firma tehdy prodejem svých akcií získala 3,8 miliardy eur. Od té doby však cena akcií výrazně klesla, a to mimo jiné kvůli pochybnostem ohledně obchodního modelu firmy.
Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jemuž skončila v NHL sezona. V dějišti MS to uvedl manažer Jiří Šlégr.
Kuba čelí masivním výpadkům proudu, kritickému nedostatku paliva a protestům v ulicích. Do napjaté atmosféry nyní tajně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe s jasným poselstvím od Donalda Trumpa: Spojené státy jsou připraveny jednat o ekonomice i bezpečnosti, ale pouze pokud Havana přistoupí na „zásadní změny". Podle amerických představitelů jde o vzácnou šanci pro kolabující kubánskou ekonomiku.
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.