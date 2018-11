Střemhlav do elektroaut. VW zaručí lidem práci jen na 10 let, bude jich potřeba méně

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá během příštích pěti let investovat téměř 44 miliard eur (zhruba 1,1 bilionu Kč) do vozidel s elektrickým pohonem, autonomního řízení, nových dopravních služeb a digitalizace svých automobilů a továren.

Tato částka odpovídá zhruba třetině celkových výdajů, které koncern v letech 2019 až 2023 plánuje.

"Koncern Volkswagen si v rámci své strategie stanovil za cíl zvýšení tempa inovací," uvedl šéf koncernu Herbert Diess po zasedání dozorčí rady, která dnes plány na příštích pět let projednala a schválila. Koncern se hodlá zaměřit také na další zlepšování hospodářských výsledků všech svých značek. Prozkoumá také možnost užší spolupráce s americkou automobilkou Ford Motor.

Volkswagen rovněž potvrdil plány na výrobu elektromobilů v německých továrnách v Cvikově, Emdenu a Hannoveru. Automobilka již dříve uvedla, že ve Cvikově hodlá zahájit produkci elektromobilů v příštím roce. Výroba elektromobilů v Emdenu a Hannoveru by měla začít v roce 2022.

Automobilka zaměstnancům těchto továren zaručila jejich pracovní místa jen do roku 2028. Upozornila však, že ve finále bude potřebovat nižší počet zaměstnanců. Výroba elektromobilů je totiž méně náročná na práci než produkce automobilů s tradičním pohonem.

Součástí koncernu Volkswagen je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto. Volkswagen dnes oznámil, že přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu Škody Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. V Kvasinách se v současnosti vyrábějí také modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Jejich výroba se má přesunout do nového závodu Volkswagenu, který by se měl nacházet ve východní Evropě. Jeho místo zatím nebylo vybráno.