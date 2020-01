Stravenky nekončí. Benefit ale budou moct zaměstnanci čerpat i jako nedaněný příjem

Stravenky zůstanou i v příštích letech, ale zaměstnanci budou moct tento benefit čerpat i jako nedaněný příjem, dohodla se na tom dnes vládní koalice. Novinářům to v průběhu zasedání lídrů ČSSD a hnutí ANO řekla ministryně financí Alena Schilerová.

Stravenkový paušál bude podle návrhu ministerstva financí alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den, uvedla ministryně. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Se stravenkovým paušálem nesouhlasí například odboráři a Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Naproti tomu má podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace českého tradičního obchodu.